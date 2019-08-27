ألماز أنتيي: تعليم الأخصائيين الأتراك على "إس-400" يبدأ في 1 سبتمبر

أعلن المدير العام لشركة "ألماز أنتيي" الروسية، يان نوفيكوف، أن تدريب الجيش التركي على التحكم بأنظمة الصواريخ "إس-400" سيبدأ في الأول من سبتمبر/ أيلول.

وقال نوفيكوف خلال المعرض الجوي "ماكس-2019": "إن تدريب العسكريين الأتراك يبدأ في 1 سبتمبر وينتهي في نهاية العام، 2 يناير/ كانون الثاني هو الموعد المخطط لاستكمال التدريب. بعد ذلك، ستتمكن جمهورية تركيا من استخدام نظام إس-400 للغرض المقصود منه".

وأضاف أن الشركة مستعدة للمفاوضات بشأن عمليات التسليم الإضافية. "على استعداد لمزيد من المفاوضات بشأن مزيد من الإمدادات".

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن المرحلة الثانية من توريد أجزاء أنظمة الصواريخ "إس-400" إلى تركيا قد بدأت. المرحلة الأولى من توريد أجزاء "إس-400" إلى تركيا كانت في يوليو/ تموز. وصلت 30 طائرة شحن من روسيا.

أثار شراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية فضيحة دولية بين تركيا والولايات المتحدة: وطالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن الصفقة والتزود بأنظمة باتريوت الخاصة بها. وفي حال الرفض، لم تستبعد واشنطن إمكانية تأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات من طراز F-35 إلى أنقرة، لكن تركيا رفضت تقديم تنازلات. منذ ذلك الحين، تقلصت مشاركة تركيا في برنامج F-35.