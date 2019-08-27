الوحوش الصلبة... المشاريع الأكثر غرابة من المركبات المدرعة السوفيتية

كانت القوات البرية السوفيتية والروسية مسلحة بالمئات، إن لم يكن الآلاف من عينات المركبات المدرعة لأغراض مختلفة - الدبابات وعربات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة ومنشآت المدفعية ذاتية الدفع وغير ذلك الكثير.

ومع ذلك، لم يتم تجسيد جميع المشاريع في المعدن ودخلت حيز الإنتاج الضخم. ظلت العديد من الابتكارات المثيرة "للاهتمام في شكل رسومات أو نماذج أولية. حول الأكثر غرابة منها - في مادة "سبوتنيك.

دبابة الصحن الطائر:

خلال الحرب الباردة، حاول كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية إنشاء دبابة ثقيلة قادر على القتال حتى في مركز الانفجار النووي. لكن المسألة لم تتجاوز النموذج الأولي. "الجسم 279" السوفيتي، تم تطويره في لينينغراد تحت قيادة مصمم المركبات المدرعة الأسطوري جوزيف كوتين. وشكلها غريب للغاية.

أولاً، بدن "ممدود" إلى إهليلجي، يشبه إما قارب أو طبق طائر. مثل هذا الحل البناء منع الدبابة من الدوران بسبب موجة الصدمة للانفجار النووي. ثانياً، تم فيها هيكل به أربعة خطوط مجنزرة. سمح هذا لـ "الجسم 279" بالتغلب على المناطق الصعبة للدبابات التقليدية. تسير بسهولة من خلال الثلوج والأراضي الرطبة.

العيوب - البطء، تعقيد الصيانة والإصلاح، ملف تعريف عالٍ وتعقيد الإنتاج.

يتم تقديم النسخة الوحيدة من الدبابة في معرض المتحف المركزي للأسلحة والمعدات المدرعة في كوبينكا بالقرب من موسكو.

مع برج وأجنحة:

مشروع أخر جريء بنفس القدر هو دبابة بعجلات ومجنزرة ماس-1، التي طورها المهندس ميخائيل سمالكوف عام 1937. تميزت الآلة على أساس بي تي-7 بتصميمها - شكل جسم انسيابي ووجود أجهزة قابلة للطي للتغلب على العقبات في الهواء.

تضمنت أجنحة على شكل مستقيم. كان من المفترض أن يكون في ماس-1 مروحة بشفرتين في مقدمة البدن لتتحرك في الجو، وهيكل بعجلات مسننة على الأرض. الطاقم شخصان: سائق وقائد. التسلح - مدفع رشاش عيار 12.7 ملم دي كي في البرج ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم، تم تكييفه لإطلاق النار من خلال قناة عمود اللولب.

كان من المفترض أن يتم استخدام الدبابة غير العادية في عمليات الاستطلاع الأرضية والجوية والعمليات المحمولة جواً ودعم الغارات. تم صنع نموذج خشبي، ولكن تم إغلاق المشروع باعتباره غير واعد. كان تصميم الدبابة يزن 4.5 طن معقدًا جدًا بالنسبة للإنتاج بالجملة. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن من الممكن توفير الديناميكا الهوائية الكافية لرحلة مستقرة.

الدبابة "المستنقع":

في نفس عام 1937 ، قدم متخصصون في مصنع موسكو للطيران رقم 84 مسودة لدبابة على وسادة هوائية، المعروفة أيضًا بالوثائق باسم "الدبابة البرمائية الطائرة". كان من المفترض استخدام المركبة المدرعة في العمليات العسكرية في الأراضي الرطبة والتضاريس الرملية. قاد سير العمل المهندس والمصمم فلاديمير ليفكوف.

اعتمد التصميم على الحوامات إل-1 الأولى في العالم، التي تم إنشاؤها في عام 1934. وفقًا للمشروع، يتم وضع مراوح في الجزء الخلفي والأمامي للدبابة، والتي تدور بواسطة محركين للطائرات إم-25 بقوة إجمالية تبلغ 1450 حصان.

كان عليهم تصميم آلة تزن 8.5 طن سرعتها تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 20-25 سم. الطاقم - سائق وقائد مطلق النار. التسلح - مدفع رشاش 7.62 ملم دي تي. صنعوا فقط نموذجا. كانت البلاد تستعد لخوض حرب كبيرة، وكانت صناعة الدفاع تعمل على عربات مدرعة تقليدية.

© Photo/ Public domain دبابة على وسادات هوائية

العيار البحري:

في عام 1940، أجرى متخصصون من مصنعي إيزورا وكيروف تجربة ناجحة لتثبيت بندقية بحرية من عيار 130 ملم بي-13-2إس على هيكل أرضي. مع بداية الحرب الشتوية للجيش الأحمر، كانت هناك حاجة ماسة للمدافع ذاتية الدفع لمحاربة المدرعات وغيرها من تحصينات القوات الفنلندية.

تم تثبيت المدفعية، المصممة للطرادات والبطاريات الساحلية القوية، على هيكل الدبابة الثقيلة تي-100 التجريبية، وتم تركيبها عليها بدلاً من برجين. سميت المدفعية ذاتية الدفع إس أو-100-أو. وكانت تطلق المقذوف بسرعة أولية تزيد على 800 متر في الثانية وسمحت بإطلاق النار على مسافة حوالي 20 كم.

لم يكن للمدافع ذاتية الدفع وقت للقتال. تم إحضارها إلى كاريليا بعد الحرب. ومع ذلك، كان المدفع لا يزال يتم اختباره على بقايا الخط الدفاعي الفنلندي، مما أدى إلى تدمير المدرعات بالقصف من مسافة طويلة على طول طريق مسطح.

بقي المدفع ذاتي الدفع في نسخة واحدة. وتم إلغاء المشروع بعد دخول دبابات كي في-1 وكي في-2 الخدمة. كانت الأخيرة مسلححة بمدافع هاوتزر إم-10 عيار 152 ملم، وهو أكثر ملاءمة لتدمير التحصينات الميدانية من مدفعية السفينةسي أو-100 أو. يتم تخزين النموذج الأولي للمدفعية ذاتية الدفع في متحف الأسلحة والمعدات المدرعة في كوبينكا بالقرب من موسكو.