"ماكس-2019" يقدم الزي الجديد للقوات الجوية الروسية في سوريا (صور)

شهد معرض الطيران الدولي "ماكس-2019"، عرض مجموعة من ملابس طياري سلاح الجو الروسي والتي تتميز بجودتها العالية، في الوقت الذي لا تعرض فيه للبيع.

تحدثت ممثلة شركة "أوكروغ"، إيلينا إيفانوشكو لـ"سبوتنيك"، عن عينات من ملابس الطيارين الروس المشاركة في المعرض، قائلة "النماذج المعروضة غير متاحة للبيع، نحن نقوم بتسلميها بموجب عقود مع الدولة، فنحن الموردين الرسميين للملابس الخاصة للقوات الجوية الروسية. وجميع هذه الملابس اجتازت الاختبارات الخاصة. ويتم منحها شهادة الجودة. وكل ذلك يتوافق مع معايير "غوست".

© Sputnik . بدلة خاصة لطياري السلاح الجوي الروسي في معرض "ماكس 2019" للطيران في مطار جزكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019

وأضافت إيفانوشكو، قائلة "هنا تصاميم جديدة من بدلات الطيران التي سيتم إصدارها باللون البيج لوحداتنا في سوريا، والتي تشبه إلى حد ما المستخدمة من قبل الأمريكيين.

كما وسيتم تزويد هذه الملابس بـ"تاب" يمكن وضعه بحقيبة خاصة عند الركبة".

© Sputnik . بدلة خاصة لطياري السلاح الجوي الروسي في معرض "ماكس 2019" للطيران في مطار جزكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019

وتابعت إيفانوشكو قائلة "سترات الطيران مصنوعة من جلد الجاموس، دون وجود أية أشياء إضافية قد تعيق حركة الطيار خلال عملية فتح المظلة، بالإضافة لأن المواد الداخلة بتصنيعها مضادة للاحتراق، وقد تم اختبار النموذج الأولي بالكامل وتم قبوله من قبل القوات المسلحة".

يذكر بأن معرض "ماكس-2019 " يجري في مطار جوكوفسكي في الفترة ما بين 27 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.