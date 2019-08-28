"سو-57" تقوم بمناورة "المفتاح المسطح"...فيديو

يظهر في الفيديو، وتنفيذ عناصر "المفتاح المسطح"، والتي تدور خلالها المقاتلة في الهواء، بالإضافة إلى هبوط الطائرة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أنه يتوقع أن يكون لدى روسيا 76 مقاتلة من الجيل الخامس بحلول عام 2028.

وتوجد حاليا 10 طائرات من طراز "سو-57" في التشغيل التجريبي، يتم اختبارها في الجو وعلى الأرض. وبحلول نهاية عام 2020، سيكون لدى وزارة الدفاع 12 طائرة من هذا النوع.

والجدير بالذكر أن "سوخوي-57" (باك أف إي) هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماماً، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010.