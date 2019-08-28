عرض "العقاب الذهبي" في "ماكس-2019"...فيديو

ونشر فيديو للمقاتلة الواعدة، التي بنيت عام 1997، زوار المعرض على تويتر.

مقاتلة سو-47 أو كي بي سوخوي- من أغرب الطائرات في العالم. جناحها معكوس، ويسمح هذا بتحسين إمكانية التحكم بالطائرة بسرعات منخفضة ويؤثر بشكل إيجابي على خصائص الإقلاع والهبوط. كما أنه يقلل من وضوح الرادار ويزيد من الكفاءة الديناميكية الهوائية في هيكل الطائرة.

وفي الوقت الحالي تخزن نسخة الطائرة في متحف "غروموف".

ويقام المعرض الجوي MAKS-2019 في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في الفترة من 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.