روسيا تطور مروحية "جديدة تماما"

أعلن مدير الاتبكارات لشركة "مروحيات روسيا" القابضة، أندريه شيبيتوف، أن روسيا تعمل على تطوير مروحية جديدة تمــاما، التي ستصمم باستخدام طابــعة 3D واستخدام أساليب تجميع جديد.

ووفقا له، عند إنشاء المروحية سيتم استخدام المواد المركبة، وكذلك التصميم المتقدم للمحور الدوار الرئيسي.

وقال شيبيتوف: "ستكون مروحية جديدة تماما، ستصمم باستخدام تكنولوجيا طباعة 3D، وأساليب جديدة للتجميع، وسيتم استخدام مواد مركبة وتصميم متقدم للمحور الدوار الرئيسي".

وأضاف المدير أن المروحية ستجمع بين جميع الابتكارات المهمة في مكاتب التصميم "ميل" و"كاموف"، وكذلك مصنع كازان للمروحيات.

وأشار شيبيتوف إلى أن الشركة قامت بأعمال الدراسة والبحث لإنشاء المروحية الواعدة العالية السرعة، وتم في إطارها تطوير المختبر الطائر على أساس "مي-24".

كما أشار إلى أنه في إطار هذا المشروع، تم تشكيل أساس علمي وتقني في مجال زيادة سرعة الطيران، وسيتم استخدام النتائج التي تم الحصول عليها، لإنشاء مروحية تجارية واعدة.