صنع النموذج التجريبي للطائرات المسيرة الثقيلة "سيريوس" بحلول عام 2023

تم عرض النموذج الأولي بالحجم الكامل للطائرة المسيرة سيريوس الثقيلة لأول مرة في معرض الطيران والفضاء الدولي في مدينة جوكوفسكي بالقرب من موسكو. وزن إقلاعها خمسة أطنان.

وأعلن كبير المصممين في شركة "كرونشتادت"، نيكولاي دولجينكوف، أن النموذج التجريبي للطائرة المسيرة الثقيلة الروسية "سيريوس" سيكون جاهزا بحلول عام 2023.

Макет беспилотника "Сириус" на МАКС-2019. Фото Михаил Жердев pic.twitter.com/oSFR3EYfmV — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 28, 2019

وقال دولجينكوف لوكالة "سبوتنيك": "هناك ثقة في أننا يمكن أن نتحمل معظم تكاليف هذا البرنامج. أعتقد أنه يمكننا الحصول على النموذج التجريبي الأولي بحلول عام 2023. إذا فشلنا في العثور على أي مستثمر استراتيجي، فسنفعل هذا العمل بأنفسنا، وإذا وجدنا، فسنكمله بشكل أسرع ".

ويقام المعرض الجوي MAKS-2019 في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في الفترة من 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.