روسيا وتركيا تبحثان توريد مقاتلات "سو-57" و"سو-35"

أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أن روسيا وتركيا تبحثان توريد مقاتلات سو-35 وسو-57، حيث أبدت أنقرة اهتماما كبيرا بهما.

جوكوفسكي-سبوتنيك. قال شوغايف للصحفيين، اليوم الأربعاء، في إطار فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس-2019": "ستكون هناك مفاوضات مع نظيري التركي، السيد دمير. سنواصل بحث موضوعات التوريد. الحديث عن إس-400، وسنبحث إمكانية توريد سو-35 أو سو-57، لقد أبدوا اهتماما كبيرا، ومن المبكر الحديث عن مفاوضات العقود، لا يوجد طلب حتى الآن، يجب عقد مشاورات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، يوم أمس، بأنه ناقش مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان إمكانية التعاون في مجال تصنيع المقاتلة الروسية "سو-35".

كما أعلن بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان، على هامش المعرض الدولي للطيران "ماكس-2019"، عن استعداد روسيا لتنظيم طلعات للطيارين الأتراك على متن المقاتلات الروسية.

يذكر بأن "سوخوي-57" (باك أف إي) هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماماً، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010.

وتتميز "سو-35" بالقدرة على التفوق الجوي، كما يمكن للطائرة حمل ما يصل إلى ثمانية أطنان من القنابل والصواريخ في 12 نقطة تعليق، والميزة الرئيسية للطائرة الروسية القدرة الفائقة على المناورة وتلبي معظم خصائص المقاتلة الروسية متطلبات طائرات الجيل الخامس.