وتحدث صحفيون من الولايات المتحدة عن الأسلحة الروسية التي تخيف الأمريكيين. أشار الخبراء إلى أن معظم الدول خائفة من أسلحة "أفانغارد" الأسرع من الصوت وصاروخ "كينجال".

وفقا للخبراء، سيتم اختبار "بوسيدون" لعدة سنوات أخرى، ويعتبر البنتاغون "بوريفيستنيك" بمحطة نووية جنون حقيقي. وهكذا، أدرك الأمريكيون أن أخطر الأسلحة الروسية الصاروخ الأسرع من الصوت المذكور أعلاه والرأس الحربي.

وصاروخ "كينجال" قادر على التزود بالوقود في الجو، إذا وصل مداه إلى 8 آلاف كيلومتر، فإنه يقع تحت تأثير الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

ويقول الخبراء إن روسيا لا تنوي التخلي عن أسلحتها، تمامًا كما لم يكن الاتحاد السوفييتي ينوي القيام بذلك في الحرب الباردة. وفقا ل NI ، يجب على موسكو في كل مرة إبلاغ واشنطن بنشر "أفانغارد". ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن هذا بالكاد ممكن. إنهم يعتقدون أن مثل هذا "الانفتاح" لروسيا سيقوض فعالية الردع النووي وسيُبطل كل الجهود.

يتذكر الخبراء كيف قامت وزارة الدفاع "بإخفاء إطلاق الإشعاع في البحر الأبيض". حينها وقع انفجار، ويعتقدون في الغرب أن هذا مجرد نتائج اختبار غير ناجح للأسلحة الروسية. هذه افتراضات تستند إلى صور من الفضاء.

يذكر أنه في يوم 6 أغسطس/ آب وقع انفجار في موقع اختباري تابع لوزارة الدفاع الروسية في مقاطعة أرخانغيلسك، أثناء اختبار مفاعل نظام الدفع السائل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل شخصين. وفي وقت لاحق، صرحت شركة "روس آتوم"، أن 5 من موظفيها ماتوا خلال حادث اختبار نظام الدفع السائل.

وقالت كل من السلطات العسكرية والمحلية إن الخلفية الإشعاعية في المنطقة لا تزال على مستواها الطبيعي.