صحيفة: سلاح روسيا الجديد قادر على الوصول إلى أمريكا في 15 دقيقة

وذكرت الصحيفة أنه في القرن الماضي، كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في حالة من العداء، وكانا يحاولان التفوق على بعضها بعضا في جميع المجالات.

وأضافت أن الاتحاد السوفيتي أطلق أول قمر صناعي، وكانت الولايات المتحدة على الفور بحاجة إلى الهبوط على سطح القمر و"اكتشاف الوضع". قامت الولايات المتحدة ببناء سفن سطحية، وقام الاتحاد السوفيتي، الذي لا يريد التخلف، بإنشاء "أسلحة مائية". لتحقيق النجاح في المزيد من المجالات، قرر الاتحاد السوفيتي "الحفر عبر الأرض".

في عام 1991 ، انهار الاتحاد السوفيتي، ولكن عندما اعتقد الجميع أن العداوة مع الولايات المتحدة قد انتهت، كان لدى أمريكا منافس قوي جديد - روسيا. طوال هذه السنوات، لم تطلق الأطراف صراعًا مسلحًا، لكنها لم تتوقف عن التنافس سراً مع بعضها البعض. كانت الأسلحة الروسية المضادة للغواصات دائمًا "شوكة في حلق" الولايات المتحدة. في الآونة الأخيرة، أعلنت روسيا عن إنشاء صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، الأمر الذي أصاب الولايات المتحدة بالخوف بشكل لا يصدق، التي استقرت على أمجادها.

كما أصبح معروفًا، فإن نظام الرفع للصاروخ الفرط الصوتي "أفانغارد" يتمتع بجودة هوائية عالية، مما زاد من طول الرحلة المرتفعة. عند إطلاقه، يكون المسرع قادرًا على رفع الصاروخ إلى ارتفاع 100 كيلومتر، وبعد ذلك يدخل مرحلة الطيران الحر. يبلغ متوسط ​​سرعة الرأس الحربي حوالي 20 ماخ، ولكن يمكن أن تصل إلى 27 ماخ، أي حوالي 30 ألف كيلومتر في الساعة، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا وضعت روسيا هذه الصواريخ في منطقة كالينينغراد، فيمكنها الطيران إلى برلين في غضون دقيقتين، مما يعني أن العدو سيهاجم قبل أن يتمكن من إطلاق نظام الدفاع الصاروخي. سيصل صاروخ تم إطلاقه من روسيا إلى الولايات المتحدة في 15 دقيقة فقط.

بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى سرعة عالية، من المرجح أن يخترق الصاروخ دفاعات العدو، فهو مقاوم لدرجات الحرارة العالية والتآكل. عند الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت بسبب الاحتكاك في الغلاف الجوي، يمكن للرؤوس الحربية أن تسخن ما يصل إلى 1600-2000 درجة مئوية.

عند إنشاء نظام صواريخ أفانغارد، تم استخدام مواد منخفضة الكثافة مقاومة لدرجات الحرارة العالية والتآكل، على سبيل المثال، المواد المركبة ذات المصفوفة المعدنية. مقارنة بالصواريخ التقليدية، فإن المسرع المستخدم في صاروخ أفانغارد أسرع وأكثر قدرة على المناورة. مسار طيران الصاروخ أكثر تعقيدًا من مسار الصاروخ التقليدي، مما يسمح له بالمرور دون أن يلاحظه أحد ويضرب الهدف من أي اتجاه.

وتأكد روسيا أنه بمجرد تشغيل نظام الصواريخ أفانغارد، فإن جميع أنظمة الدفاع الجوي ستصبح غير فعالة. أولت الولايات المتحدة معظم الاهتمام لظهور هذا النوع من الأسلحة في روسيا. بعد بيان الجانب الروسي، بدأوا بنشاط في تطوير تدابير انتقامية، ولكن، وفقًا للخبراء الأمريكيين، فإن احتمال اعتراض مجمع الصواريخ أفانغارد ضئيل جدًا.