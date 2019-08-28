روسيا يمكنها مساعدة تركيا في صنع أحدث مقاتلة

صرح دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني، للصحفيين اليوم الأربعاء، أنه بإمكان موسكو مساعدة أنقرة على إنشاء مقاتلة من الجيل الخامس TF-X.

وقال شوغاييف خلال معرض "ماكس-2019": "لديهم مشروع TF-X (مشروع مقاتلة من الجيل الخامس)، ونحن على استعداد لمناقشة هذه المواضيع من حيث التعاون الصناعي. علاوة على ذلك، أكد رئيسا الدولتين، أمس، أن التعاون الصناعي بين البلدين ممكن ومرغوب فيه، صناعتنا من حيث المبدأ، جاهزة".

كما أكد رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أن روسيا وتركيا تبحثان توريد مقاتلات سو-35 وسو-57، حيث أبدت أنقرة اهتماما كبيرا بهما.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، يوم أمس، بأنه ناقش مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان إمكانية التعاون في مجال تصنيع المقاتلة الروسية "سو-35".

كما أعلن بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي طيب رجب أردوغان، على هامش المعرض الدولي للطيران "ماكس-2019"، عن استعداد روسيا لتنظيم طلعات للطيارين الأتراك على متن المقاتلات الروسية.