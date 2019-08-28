عرض صاروخ مجنح إيراني لأول مرة في "ماكس-2019"...صور

تم إنشاء وسائل التدمير هذه بواسطة مؤسسات منظمة صناعة الطيران في الجمهورية الإسلامية، وكان يطلق عليها اسم موبين.

وفقا للبيانات المنشورة، يبلغ طول الصاروخ 3 أمتار. مدى الطيران - يصل إلى 450 كم. في هذه الحالة، يصل وزنه إلى 670 كغم. ووزن الرأس الحربي 120 كغم. السرعة القصوى هي 900 كم في الساعة.

Iran is displaying the jet-powered Mobin cruise missile at #MAKS2019. Exhibitor says it entered service last year. I was unaware of it and can’t find any references to it anywhere. Has anyone seen this before? pic.twitter.com/pXzvctTNfy — Steve Trimble (@TheDEWLine) August 27, 2019

الهيكل له شكل خاص، مما يقلل من احتمال الكشف عنه من قبل العدو.

للحصول على إرشادات، من المخطط استخدام أنظمة إلكترونية مشابهة لتلك المستخدمة في الصواريخ الأجنبية، بما في ذلك صواريخ توماهوك الأمريكية.

من المفترض أن سيكون هناك خيارات للاستخدام من قاذفات برية، وكذلك من الناقلات البحرية والطائرات.

تجدر الإشارة إلى أن إيران حققت نجاحًا كبيرًا في تطوير مختلف الأسلحة عالية الدقة. على سبيل المثال، تم الإبلاغ مؤخرًا عن تطوير سلسلة بأكملها من قنابل الطائرات الذكية التي تخطط بنفسها، والتي يمكن استخدامها من قبل طائرات الخطوط الأمامية والهجومية والمسيرة.

تم اختبار بعض هذه الذخائر خلال العمليات القتالية ضد الإرهابيين.