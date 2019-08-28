اختبارات نظام التزود بالوقود في الناقلة الحديثة "إيل-78" تنتهي في عام 2019

أعلن سيرغي بوزدنياكوف، المدير العام في شركة إن بي بي "زفيزدا" أنه تم تطوير نظام محدث للتزود بالوقود في الجو للطائرة الناقلة إيل-78إم-90أ المصممة على أساس طائرة إيل-76إم-90أ، يزيد من سرعة نقل الوقود.

وقال بوزدنياكوف لقناة "زفيزدا" الروسية: "معدل سرعة التزود بالوقود في الأنظمة الموجودة حاليا يتراوح بين 2200-2300 لتر في الدقيقة، وفي النظام الجديد يتراوح بين 2500-2600 لتر. أنا أعتقد أننا سننهي الاختبارات الرئيسية هذا العام، وبعد ذلك ستبدأ اختبارات الطائرة".

وأكد أن الهدف الرئيسي لزيادة معدل نقل الوقود هو تقليل وقت التزود بالوقود ووقت الالتحام بالناقلة.

وتقوم شركة بناء الطائرات المتحدة بعرض الطائرة الناقلة "إيل-78-90أ" في ضواحي موسكو لأول مرة في معرض الطيران "ماكس 2019" الذي يقام من 27 أغسطس/ آب إلى 1 سبتمبر/ أيلول في ضواحي موسكو.