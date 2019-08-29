بالفيديو... مناورات مقاتلات "سو 34" في أكبر منطقة عسكرية روسية

نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو لهبوط المقاتلة من طراز "سو-34"، وطائرة النقل "آن-26" على الطريق السريع الجاري إنشاؤه في تتارستان، والتي نُفذت كجزء من مناورات خاصة بشأن الدعم المادي والتقني في المنطقة العسكرية الوسطى الروسية.

ويظهر مقطع الفيديو هبوط الطائرات والتزود بالوقود والإقلاع.

وشارك في التدريب 12 مقاتلة من طراز سو-34 واثنتان من طراز آن-26، وتم استخدام الطريق السريع أوروبا-الصين الغربية للهبوط.

وتم على أحد أقسام الطريق بالمطار مستودعات الذخيرة والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة.

تقام التدريبات اللوجستية الخاصة في الفترة ما بين 27 إلى 30 أغسطس/آب. يحضرها أكثر من 30 ألف من أفراد الجيش الروسي، وأكثر من سبعة آلاف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وما يصل إلى 90 طائرة وهليكوبتر.