قوات السكك الحديدية الروسية تمد جسرين عبر نهر ينيسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أفراد تشكيل قوات السكك الحديدية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية، قاموا ببناء جسرين للسكك الحديدية يبلغ طولهما الإجمالي أكثر من 500 متر عبر نهر "ينيسي" في إطار مناورات واسعة النطاق للدعم اللوجستي للقوات المسلحة الروسية.

أبكان/ جمهورية خقاسيا - سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "المناورات تحاكي قيام عدو وهمي بتدمير جزئي جسر للسكك الحديدية على نهر ينيسي بالقرب من مدينة أباكان. وسار أفراد التشكيل إلى منطقة المقصد وبدأوا العمل على تنفيذ مهام استعادة ربط السكك الحديدية المنقطعة. وكانت المرحلة الرئيسية هي بناء جسر سكك حديد عائم من نوع "إن جي إم -56" بطول 500 متر وجسر علوي يبلغ طوله 50 مترًا من نوع "ريم-500" ، بالإضافة إلى إنشاء مسار للوصول إلى السكك الحديدية بطول إجمالي يزيد عن 6 كم ".

ويذكر أنه في أثناء تنفيذ مهمة بناء الجسرين، صد الأفراد هجوماً للعدو المفترض تم شنه من مياه النهر وكذلك من الشاطئ.

كما لفتت الوزارة في بيانها إلى "قيام الغواصين بأعمال اللحام والترميم في النهر على عمق أكثر من ثلاثة أمتار في ظروف الجريان السريع. وتمت استعادة جسر سكة الحديد العائم ، وبدأت القطارات مع المركبات المجنزرة الثقيلة تتحرك تحت غطاء جوي من الطيران العسكري".

ويذكر أن حوالي ألف عسكري وأكثر من 200 وحدة من التقنيات العسكرية والخاصة يشاركون في المناورات في خقاسيا. في إطار المناورات الخاصة اللوجستية التي تجري في الفترة 27 -30 آب/ أغسطس في المنطقة العسكرية الوسطى تحت قيادة نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي، جنرال الجيش، دميتري بولغاكوف. ومشاركة أكثر من 30 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف وحدة من الأسلحة والتقنيات العسكرية ، و90 طائرة ومروحية.