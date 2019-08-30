روسيا تطلق صاروخ "روكوت" لأغراض عسكرية

أطلقت قوات الفضاء الروسية، اليوم الجمعة، صاروخ "روكوت" الفضائي مع مركبة لأغراض عسكرية من المركز الفضائي "بليسيتسك".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، جرت جميع العمليات التمهيدية وإطلاق صاروخ روكوت الفضائي كالمعتاد، كما نفذت قوات الفضاء دورها في التحكم بالإطلاق وطيران الصاروخ الحامل

تم إنشاء الصاروخ الحامل على أساس الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "إر إس-18"، في مركز "خرونيتشيف" للفضاء.

تم الإطلاق الأول لـ"روكوت" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في 16 مايو/ أيار عام 2000. في المجموع، خلال هذه الفترة، تم تنفيذ 30 عملية إطلاق من المركز الفضائي، ونشر 70 مركبة فضائية في المدارات لأغراض مختلفة.

وقريبا سيطلق آخر صاروخين روكوت لعام 2019 مع القمر الصناعي من نوع "غيو-إي كا-2" ومع ثلاث مركبات فضائية منخفضة المدارات للاتصالات.

ولإطلاق الصاروخ استخدمت مكونات الوقود السامة (الوقود - ثنائي ميثيل هيدرازين غير متماثل، عامل مؤكسد - رباعي أكسيد النيتروجين)، تم إنتاج نظام التحكم الصاروخي في شركة "هارترون" الأوكرانية.