سفينة صاروخية صغيرة تطلق صواريخ "كاليبر" في البحر الأسود...فيديو

كان الهدف على بعد حوالي 100 كيلومتر من السفينة التي أطلق منها صاروخ "كاليبر" المجنح.

أطلقت السفينة الصاروخية الصغيرة "فيشني فولوتشوك" لأول مرة صواريخ كروز عالية الدقة. وأجرت الإطلاق في إطار مناورات واسعة النطاق في المنطقة العسكرية الحنوبية، والتي عقدت في 6 حقول تدريب.

وفقًا لبيانات من مقر العمليات، يقع الهدف على بعد 100 كيلومتر تقريبًا من السفينة التي تم إطلاق "كاليبر" منها. في الوقت نفسه، تعمل الطائرات المسيرة في المنطقة المستهدفة، والتي من أعلى تسجل الضربة الدقيقة للصاروخ.

هذا لم يحدث في البحر الأسود من قبل. أطلقت سفينة من مشروع "بويان" لأول مرة صاروخ على هدف بحري مع مجمع كاليبر. إن إطلاق صاروخ كروز أهم لحظة في التدريبات التكتيكية. لكن الطواقم قامت بمهام أخرى. على سبيل المثال، كان يجب على مجموعة بحرية كبيرة تطوير مهارة الملاحة المشتركة والمناورة.

تقام مناورات مقر العمليات في البحر والبر في 6 حقول تدريب: في شبه جزيرة القرم، في كوبان، في منطقتي روستوف وفولغوغراد. تمارس المهارات اللازمة من قبل حوالي 8 آلاف من العسكريين في القوات البحرية لأسطول البحر الأسود والمدفعية الساحلية لقاعدة نوفوروسيسك البحرية.