على خلفية خطط قيادة سلاح الجو الروسي لتحديث قاذفات "تو-22إم3إم" و"تو-160" و"تو-95إم إس"، يمكن ملاحظة كيف أن خصائص مجمع الطيران بعيد المدى الواعد باك دا سبب اهتماما كبيرا في وسائل الإعلام الأمريكية.

وهذا ما تؤكده المجلة الأمريكية "ناتشونال إنترست" (NI)، والتي أولى مؤلفها مارك إبيسكوبوس اهتماما وثيقا للاستخدام القتالي لـ"باك دا".

أشار إبيسكوبوس إلى أن الطائرة الروسية الجديدة ليست ناتجة عن تحسين الطائرات القديمة، ولكنها تبدو "طائرة جديدة تمام" تعتمد على حلول مفاهيمية جديدة". في الوقت نفسه، قام الخبير بتحليل قدرات باك دا، وقال إن مطوري "قاذفة الشبح" هذه اعتمدوا على تكنلوجيا الشبح، وتخلوا عن السرعة الأسرع من الصوت، لكن نقطة الضعف هذه محلولة بسبب وجود صواريخ متقدمة.

وبالتالي، سيكون للطائرة نفسها مدى طيران يصل إلى 12000 كيلومتر، وهي قادرة على حمل حمولة تصل إلى 30 طن. ومع ذلك، فإن الصواريخ التي تحتوي على عناصر من الذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على ضرب عدو يقع على مسافة تصل إلى 7000 كيلومتر.

في الوقت نفسه، من المحتمل أن يتم نشر الذخيرة في داخل الطائرة لضمان عدم الظهور على الرادار، وستكون قادرة على ضبط مسار رحلتها بشكل مستقل وفقًا لخصائص النظام الدفاعي للعدو والتهرب من أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

في ضوء ذلك، أعربت المجلة عن قلقها من أن باك دا ستحتل في المستقبل مكانًا جيدًا في ترسانة الأسلحة الروسية، والتي تضمن، في حال نزاع نووي محتمل، الاختراق العميق للأسلحة النووية من خلال أنظمة الدفاع الصاروخي للقوى العالمية الرائدة.

كما أشار الخبير إلى أنه في البداية، لن تحصل قوات الفضاء الروسية على كمية كبيرة من هذه الطائرة، حيث أن القيادة الروسية تركز الآن على تحديث تو-160إم2 وتو-22إم3إم.