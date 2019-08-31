إطلاق صواريخ "إسكندر" أثناء المناورات...فيديو

وقالت الوزارة إن مهمة الجنود من المنطقة العسكرية الشرقية كانت ضرب الأهداف التي تحاكي موقعا مهما للغاية للعدو الافتراضي.

بعد الإطلاق، رصدت الطائرة المسيرة "أورلان-10" التي كانت تدور فوق الهدف، إصابة الهدف وتدميره.

بالإضافة إلى الدقة العالية، تتمثل ميزة المجمع في عدم القدرة على اعتراض صواريخه من قبل وسائل الدفاع الجوي والصاروخي الموجودة حاليا. يطلق "إسكندر" بحمل زائد كبير، يقوم بمناورة مكثفة وفقًا لخوارزمية لا يمكن التنبؤ بها. تتم معظم الرحلة على ارتفاع 50 كيلومتراً، خارج منطقة التغطية لمعظم الأنظمة المضادة للطائرات. ويسقط الرأس الحربي على الهدف رأسياً. بناءً على المهمة، يمكن لإسكندر استخدام واحد من ثمانية رؤوس حربية - بما في ذلك النووية.

خلال التدريب ، قام الجنود بوضع المجمع في الحالة القتالية وإعادة تحميل الصواريخ.