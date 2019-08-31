الولايات المتحدة ترصد تحركات قمر صناعي عسكري روسي

أجرت مركبة الفضاء العسكرية الروسية "كوسموس-2521"، والتي تسمى بشكل غير رسمي القمر الصناعي المفتش، العديد من المناورات الجديدة منذ بداية العام، وفقا لبيانات قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD).

وفقا لنوراد، في يناير/ كانون الثاني، كان القمر الصناعي في مدار الأرض مع المعلمات من 280 كم لكل 285 كم. في أوائل فبراير/شباط، بدأ مداره في الانخفاض تدريجياً وبحلول 10 أبريل/نيسان كان الحد الأدنى لارتفاعه 227 كم. ثم تم رفع القمر الصناعي مرة أخرى، وفي بداية الصيف، كان مداره يبلغ 247 كم على مساحة 282 كم.

بحلول نهاية أغسطس/ أب، انخفض القمر الصناعي مرة أخرى، تحرك في المدار مع ارتفاع عند الحضيض - 230 كم، في الذروة - 235.

وفقًا للجانب الأمريكي ، يتحول مسار رحلة كوسموس-2521 حول الأرض، بحيث يحلق خلال النهار فوق أجزاء مختلفة من أمريكا الشمالية أكثر من 10 مرات.

تم إطلاق القمر الصناعي كوسموس، وفقًا لعدد من الموارد المتخصصة، لإجراء مناورات مدارية بعشرات ومئات الكيلومترات، في 23 يونيو/حزيران 2017 من المحطة الفضائية بليستسك. أعلنت وزارة الدفاع رسمياً عن هذا الإطلاق، لكن بيان الوزارة لم يتحدث إلا عن جهاز "كوسموس-2519". بدأ القمر الصناعي في إجراء مناورات منتظمة في الفضاء اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

في أغسطس/أب من العام الماضي، كتبت المجلة الأمريكية National Interest أنه يوجد في روسيا برنامج لتطوير "أقمار قاتلة" يمكنها تعطيل المركبات الفضائية الأخرى.

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية عن "استقاظ" "الأقمار الصناعية القاتلة" الروسية الغامضة في مايو/ أيار عام 2017.