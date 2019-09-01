"سو-57" المبهرة و"مي-38" السريعة... الطائرات الجديدة في "ماكس-2019"

يقام اليوم الأخير من MAKS-2019 في جوكوفسكي. تجمع الآلاف من المتفرجين لمشاهدة برنامج الطيران الخاص بمعرض الفضاء الدولي.

عل الرغم من أن السماء فوق المدينة بالقرب من موسكو كانت مغطاة بالضباب في صباح أمس، قامت الفرق الجوية بمناورات بهلوانية محترفة.

ماكس- هو عرض حقيقي حيث يمكن رؤية العديد من المنتجات الجديدة في وقت واحد. هنا يتم تقديم "مي-35"، القادرة على توفير الدعم لنيران للمشاة، وطائرة النقل "مي-38" الجديدة، التي تحلق بسرعة وقوية، وتمتلك أحدث جيل من الطيار الآلي. الآن مي-38 تكمل اختبارات الحكومة.

وقال الطيار المختبر، ماكسيم شيكين: "الاختبارات- مثل إنجاب طفل. المصممون يبتكرون ويتعين عليك تربيته. وأخذه إلى روضة الأطفال ثم المدرسة وبعد ذلك الجامعة. بعدها تمنح الحياة له".

لا يمكن المرور دون ملاحظة إيل-78 – إنها ليست مجرد ناقلة للتزود بالوقود ومحدثة. تم تحديثها في كل مكان - من قمرة القيادة إلى بدن الطائرة. ولكن الأهم من ذلك، هي متحولة، يمكنها أن تتحول إلى طائرة التزويد بالوقود إلى طائرة نقل وبالعكس.

وأوضح الطيار المختبر وبطل روسيا نيكولاي كيموف: "يوجد ثلاث واحدات للتزود بالوقود. اثنتان معلقتان تحت الأجنحة، وواحدة تحت البدن. وهي مصممة لتزويد جميع أنواع الطائرات بالوقود".

يقوم مشارك آخر في البرنامج بجمع المشاهدين المتحمسين على الفور. المقاتلة الروسية متعددة الوظائف من الجيل 4 ++ "ميغ- 35". لقد بدأ الإنتاج الضخم للطائرة ميغ-35 بالفعل. مصممو المقاتلة يرفعون حجاب السرية. يتحدثون عن المواصفات الفنية.

قال المدير العام لشركة "ميغ" إيليا تاراسينكو: "لقد قمنا بتثبيت محدد جديد مع صفيف نشط مرحلي، مما يسمح بتتبع 30 هدفًا في وقت واحد وضرب ستة أهداف في نفس الوقت، سواء في الهواء أو على الأرض. لقد صنعنا جناحًا جديدًا - هذا يحسن الديناميكية الهوائية".

وكان الاهتمام بالمقاتلة "سو-57" في المعرض كبير جدا. لقد قامت بمناورات بهلوانية فوق جوكوفسكي ونفد الطيارون مناورة "المفتاح المسطح"، التي نوقشت في الانترنت، فهذه المناورة تعتبر خطيرة جدا، لكن سو-57 قادرة على الكثير، وفقا للطيار المختبر سيرغي بوغدان.