طيارون هنود يختبرون "ميغ-35"

حلق طيارون من سلاح الجوي الهندي على متن طائرات "ميغ-35" في معرض "ماكس-2019".

وأفادت تقارير قناة NDTV، بأن ربما موسكو تعرض على دلهي الحصول على ميغ-35 خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندري موري المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد في الفترة من 4-6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك.

ستشارك طائرة ميغ- 35 في المناقصة التي أعلنت الهند عنها لشراء أكثر من 110 مقاتلة جديدة. سيكون منافسيها الأمريكية إف-16 وإف/أ-18 ورافال الفرنسية و Gripen السويدية وتايفون الأوروبية. في وقت سابق أصبح معروفا أن ميغ-35 اقترحت على دلهي بشروط خاصة: بسعر مخفض وإمكانية توطين الإنتاج.

في MAKS 2019 ، عرض على الوفد الهندي أيضًا نسخة التصدير لطائرة سو-57 من الجيل الخامس. وتلقت روس أوبورون إكسبورت عدة طلبات لشراء ميغ-35.

تم في تطوير "ميغ-35" استخدام تكنولوجيا جديدة تماما، ولكن خصائص الطائرات السابقة بقيت.

ميغ-35" لا تعتمد اعتمادا كبيرا على الأرض، فقد استخدمت الطائرة أنظمة توجيه القمر الصناعي والتوجيه عبر الأقمار الصناعية، وفي التصميم الجديد يستخدم عدد كبير من المواد المركبة. بسبب الطلاء الخاص، أصبحت الطائرة غير مرئية.

وحصلت "ميغ-35" أيضًا على ما يسمى الطيار المساعد للكمبيوتر، والذي يخبر الطيار بالوضع في الهواء، ويقاوم الأخطاء العشوائية ويتتبع أهدافًا إضافية. بالإضافة إلى ذلك، تم في ميغ الجديدة تحديث محركات وأنظمة جديدة للبحث الدائر عن العدو وكشفه عن بعد، وتم توسيع مدى الأسلحة الجديدة ومجموعة الأسلحة المستخدمة. وتعمل ميغ الآن ليس فقط عن طريق البر والجو، ولكن أيضًا عن طريق الأهداف البحرية".

ميغ-35 مزودة أيضًا بأنظمة ذكاء اصطناعية، لا تسمح فقط برؤية الأهداف التي تم اكتشافها وتصنيفها، وكذلك الاقتراح على الطيار استخدام هذا السلاح أو ذاك الموجود على متن الطائرة. وتستطيع الطائرة الإقلاع من المطارات غير المعبدة والطريق السريع.