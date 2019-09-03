صاروخ "ماليوتكا" يمزق مدرعة إسرائيلية

وتم تدمير المدرعة الإسرائيلية في 1 سبتمبر/أيلول خلال عملية نفذها مقاتلو "حزب الله" اللبناني. وأظهر مقطع الفيديو الذي نشر على شبكة الإنترنت أن صاروخ "ماليوتكا" أحد الصواريخ التي استخدمها المقاتلون. وقالت صحيفة روسية إن كل الدلائل تشير إلى أن مقاتلي حزب الله استخدموا الموديل المطوّر من صاروخ "ماليوتكا" الذي لا يزال عدد من الدول يصنعه.

​وتوجد أعداد كبيرة من صواريخ "مالوتكا" في حوزة "حزب الله" التي استخدمها بنجاح خلال حرب إسرائيل على لبنان في عام 2006.

وعن المدرعة الإسرائيلية التي أصابها صاروخ "ماليوتكا" قالت "روسيسكايا غازيتا" إنها مدرعة "زئيف" التي يقودها طاقم مكون من شخصين وتستطيع نقل 10 أشخاص آخرين. ويبلغ وزنها 8000 كيلوغرام. وتقدَّر قوة محركها بـ325 قوة حصانية. ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 90 كيلومترا في الساعة. ويمكن تركيب مختلف الأسلحة الرشاشة فيها.

وكان حزب الله أعلن الأحد في بيان له أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود.

وقال بيان الحزب إنه عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول 2019 قامت مجموعة "الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر" بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم.