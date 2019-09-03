بالفيديو... سفن روسية تستخدم صواريخ "كينجال" و"أوراغان" الحديثة خلال التدريبات

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو عن عملية إطلاق صواريخ روسية حديثة من طراز "كينجال" و"أوراغان"، وذلك خلال تدريبات بحرية لأسطول المحيط الهادئ الروسي في بحر أوخوتسك.

وأظهر الفيديو المنشور مقاطع عن عملية إطلاق الصواريخ الروسية المختلفة من على متن السفن الحربية، ومن أبرزها إطلاق سفينة "فارياغ" صواريخ تابعة لمنظومة الدفاع الحوي "فورت" و"أوسا" لصد عملية هجوم جوي مفتعل كتدريب احترازي.

كما قامت السفن الروسية المضادة للغواصات "أدميرال بانتيلييف" و"أدميرال تريبيوت" باستخدام منطومة "كينجال"، أما المدمرة "بيستري"، فاستخدمت منظومة "أورغان" الحديثة.

أما السفن الصغيرة من طراز "رازليف" و"موروز" والقارب "أر 79" لمواجهة الهجوم الجوي باستخدام منظومات صاروخية من طراز "سمان" ضد أهداف معادية تكتيكية. كما شاركت سفن أخرى في التدريبات التكتيكية البحرية لصد الأعداء.

كما شاركت طائرات مقاتلة من طراز "ميغ 31" بالتدريبات واستطاعت تدمير أهداف من خلال استخدام صواريخ "مالاخيت".

وشارك في التدريبات البحرية 10 سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي ، بالإضافة إلى مشاركة مقاتلات من طراز "ميغ 31" و"إيل 32" و"تو 142".