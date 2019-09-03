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21:11 03 سبتمبر/ أيلول 2019
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    مروحية AH-64D أباتشي

    موقع أمريكي: الهند تخطط لحشد مروحيات أمريكية على حدود الصين

    © AFP 2019 / LEON NEAL
    رصد عسكري
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    بدأت الهند تجميع 8 مروحيات أباتشي أمريكية، ضمن صفقة عسكرية ضخمة، تتسلمها نيودلهي من الولايات المتحدة الأمريكية، من المنتظر أن يتم حشد جزء منها على حدود الصين.

    وتسعى الهند إلى تطوير قدرات قواتها الجوية، بامتلاك مروحيات هجومية متطورة، يمكن الاعتماد عليها في العديد من المهام العسكرية، تشمل مهاجمة الدفاعات الجوية للعدو، وتنفيذ عمليات الدعم الجوي في بعض المهام الحربية، بحسب موقع "جانز" الأمريكي.

    اللواء طارق سعد زغلول رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة
    © Sputnik . Alaa Almotairy
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    ولفت الموقع إلى أن تلك المروحيات الثماني، جزء من صفقة عسكرية عقدتها الهند مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، بقيمة 2.02 مليار دولار.

    وتشمل الصفقة 22 مروحية هجومية طراز أباتشي، مشيرا إلى قول مسؤولين في شركة بوينغ الأمريكية، أن باقي الصفقة 14 طائرة، من المقرر أن يتم تسليمها إلى الهند بحلول عام 2020.

    وبحسب الموقع، فإن بعض تلك الطائرات مصمم للعمل في المناطق الجبلية، بينما سيتم حشد سرب آخر في شمال شرقي الهند، بالقرب من المنطقة الحدودية المتنازع عليها مع الصين.

    وتسلمت القوات الجوية الهندية، في مايو/ أيار الماضي، أول طائرة هليكوبتر هجومية متعددة الأغراض من طراز "أباتشي آي إتش-64 إي" من أصل 22 طائرة تم التعاقد على شرائها من الولايات المتحدة في سبتمبر / أيلول 2015.

    وأشار العديد من الممثلين رفيعي المستوى في القوات الجوية الهندية، في ذلك الحين، إلى أن هذه الخطوة، مهمة جدا لتحديث أسطول طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الهندية.

    وتشمل  الصفقة بالإضافة إلى المروحيات أجهزة رؤية ليلية وأنظمة "جي بي أس" لتحديد المواقع والمئات من صواريخ "هيل فاير"  وصواريخ "ستينغ" جو-جو، مع العتاد المتصل بها وقطع غيار وأعمال التدريب.

    يذكر أن قيادة الجيش الهندي كانت قد أبدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اهتمامًا بالمروحيات الأمريكية، فبحسب شركة "آي.إتش.إس جانز" المتخصصة في أبحاث الدفاع  أصبحت الهند أكبر مشتر أجنبي للسلاح الأمربكي في 2013.

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    الكلمات الدلالية:
    مروحيات هجومية, أمريكا, الصين, الأباتشي, الهند
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