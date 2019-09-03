موقع أمريكي: الهند تخطط لحشد مروحيات أمريكية على حدود الصين

بدأت الهند تجميع 8 مروحيات أباتشي أمريكية، ضمن صفقة عسكرية ضخمة، تتسلمها نيودلهي من الولايات المتحدة الأمريكية، من المنتظر أن يتم حشد جزء منها على حدود الصين.

وتسعى الهند إلى تطوير قدرات قواتها الجوية، بامتلاك مروحيات هجومية متطورة، يمكن الاعتماد عليها في العديد من المهام العسكرية، تشمل مهاجمة الدفاعات الجوية للعدو، وتنفيذ عمليات الدعم الجوي في بعض المهام الحربية، بحسب موقع "جانز" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن تلك المروحيات الثماني، جزء من صفقة عسكرية عقدتها الهند مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، بقيمة 2.02 مليار دولار.

وتشمل الصفقة 22 مروحية هجومية طراز أباتشي، مشيرا إلى قول مسؤولين في شركة بوينغ الأمريكية، أن باقي الصفقة 14 طائرة، من المقرر أن يتم تسليمها إلى الهند بحلول عام 2020.

وبحسب الموقع، فإن بعض تلك الطائرات مصمم للعمل في المناطق الجبلية، بينما سيتم حشد سرب آخر في شمال شرقي الهند، بالقرب من المنطقة الحدودية المتنازع عليها مع الصين.

وتسلمت القوات الجوية الهندية، في مايو/ أيار الماضي، أول طائرة هليكوبتر هجومية متعددة الأغراض من طراز "أباتشي آي إتش-64 إي" من أصل 22 طائرة تم التعاقد على شرائها من الولايات المتحدة في سبتمبر / أيلول 2015.

وأشار العديد من الممثلين رفيعي المستوى في القوات الجوية الهندية، في ذلك الحين، إلى أن هذه الخطوة، مهمة جدا لتحديث أسطول طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الهندية.

Punjab: Air Chief Marshal BS Dhanoa and Western Air Commander Air Marshal R Nambiar near the Apache choppers for 'Pooja' ceremony before induction at the Pathankot Air Base. India is the 16th nation in the world to be operating the Apache attack helicopters. pic.twitter.com/I3BmEibO66 — ANI (@ANI) September 3, 2019

وتشمل الصفقة بالإضافة إلى المروحيات أجهزة رؤية ليلية وأنظمة "جي بي أس" لتحديد المواقع والمئات من صواريخ "هيل فاير" وصواريخ "ستينغ" جو-جو، مع العتاد المتصل بها وقطع غيار وأعمال التدريب.

يذكر أن قيادة الجيش الهندي كانت قد أبدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اهتمامًا بالمروحيات الأمريكية، فبحسب شركة "آي.إتش.إس جانز" المتخصصة في أبحاث الدفاع أصبحت الهند أكبر مشتر أجنبي للسلاح الأمربكي في 2013.