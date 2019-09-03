لقطات رائعة ترصد لحظة إنزال سفينة حربية إلى المياه... فيديو

نشرت البحرية الباكستانية، مقطع فيديو، يرصد لحظة إنزال سفينة حربية جديدة، وزنها 2300 طن، وتعد ثاني قطعة من نوعها يتم تصنيعها للأسطول الباكستاني.

نشرت الصفحة الرسمية للبحرية الباكستانية، على "فيسبوك" مقطع فيديو، للحظة إنزال السفينة الحربية "الكورفيت"، في حوض بناء سفن تابع لمجموعة الصناعات العسكرية الهولندية "دامين"، في رومانيا.

وقال موقع "جانز" الأمريكي، إن السفينة الحربية تم إنزالها، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول، في موقع التصنيع في رومانيا.

ولفت الموقع إلى أن الكورفيت، هو الثاني من نوعه، ضمن صفقة باكستانية، مشيرا إلى أن البحرية الباكستانية تصنفه ضمن فئة سفن الدورية الساحلية "أو بي في".

ووقعت باكستان صفقة بناء السفينتين عام 2017، حيث تم إنزال السفينة الأولى إلى المياه في ذات العام، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة رسميا، في نهاية العام الجاري، بعد انتهاء المراحل التجريبية، بينما ستدخل السفينة الأخرى الخدمة في منتصف عام 2020، وفقا لبيانات الأسطول الباكستاني.