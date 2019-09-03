Widgets Magazine
تسجيل
00:13 04 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    جنود الجيش الإسرائيلي

    مقارنة عسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل

    © Sputnik .
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10

    شهدت الأيام الماضية، تصعيدا عسكريا كبيرا بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، تضمن عملية هجومية نفذها "حزب الله" في موقع "أفيفيم" العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ردا على هجوم سابق قامت به إسرائيل ضد مواقعه في سوريا ولبنان.

    ورغم عدم توفر معلومات رسمية عن قدرات "حزب الله" العسكرية، مقارنة بالجيش الإسرائيلي، الذي يحتل المرتبة رقم 17 بين أقوى 137 جيشا نظاميا حول العالم، إلا أن مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكي أورد جانبا من تلك القدرات، التي تعتمد على الردع الصاروخي في بصورة كبيرة.

    الجيش الإسرائيلي

    يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 17 عالميا، وإجمالي عدد جنوده 615 ألف جندي بينهم 445 ألف في قوات الاحتياط، بحسب موقع "غلوبال فير بور".

    وتبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية 19.6 مليار دولار، وتضم القوات الجوية الإسرائيلية 595 طائرة حربية بينها 253 طائرة مقاتلة، إضافة إلى 253 طائرة هجومية، و146 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.

    ويمتلك الجيش الإسرائيلي 2760 دبابة، وأكثر من 6500 مدرعة، إضافة إلى 650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفعا ميدانيا، ويوجد في الجيش الإسرائيلي 150 منصة إطلاق صواريخ متعددة.

    ويمتلك الأسطول الإسرائيلي 65 قطعة بحرية بينها 6 غواصات، و3 كورفيت، و37 سفينة دورية.

    قوة "حزب الله" العسكرية

    تقول مجلة "فورين أفييرز" إن قدرات "حزب الله" العسكرية تفوق القدرات، التي يعرفها العالم عنه، مشيرة إلى قول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في فبراير/ شباط، بأن قدرات "حزب الله" في تزايد مستمر.

    وأورد مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية تقريرا عن قدرات "حزب الله"، قال فيه، إنه يعد أضخم قوة عسكرية، خارج إطار الجيوش النظامية، في العالم، مشيرا إلى أنه يمتلك ترسانة هائلة من المدفعية الصاروخية، إضافة إلى صواريخ باليستية، ومضادات للطائرات، وأسلحة مضادة للدبابات إضافة إلى القذائف المضادة للسفن.

    وقال الموقع إن "حزب الله" يعرض قدراته الصاروخية على أنها وسيلة الردع الأولى في مواجهة إسرائيل، سواء في أية مواجهة خاطفة، أو في حرب طويلة الأمد.

    وأورد الموقع رسما توضيحيا يرصد جانبا من قدرات الحزب الصاروخية، التي تشمل ترسانة صاروخية تضم صواريخ هجوم أرضي أبرزها صواريخ "فاتح وزلزال"، وسكود "بي وسي".

    وذكر مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية أن "حزب الله" كان يمتلك 15 ألف صاروخ وعدد كبير من المركبات الصغيرة التي تحمل صواريخ غير موجهة، في عام 2006، مشيرا إلى أنها أطلق خلال الحرب، التي استمرت 34 يوما مع الجيش الإسرائيلي، حوالي 4 آلاف صاروخ على إسرائيل.
    وتابع مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية: "منذ ذلك الحين زادت قدرات "حزب الله" الصاروخية، حسب التوقعات، التي تقول إن ترسانته الصاروخية تضم 130 ألف قذيفة متنوعة". 

    انظر أيضا:

    بعد تدمير المدرعة الإسرائيلية... لماذا لم يستهدف "حزب الله" طواقم الإسعاف
    كادت أن تؤدي إلى كارثة… قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن صاروخي "حزب الله" على إسرائيل
    أول تعليق من الكويت على عملية "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي
    مناورات روسية إيرانية حول مضيق هرمز... مواجهة حزب الله مع إسرائيل بلا خطوط حمراء
    الكلمات الدلالية:
    صواريخ, الحرب البرية, إسرائيل, حزب الله
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طالبة معهد كراسنودار للدراسات العليا للطيران العسكري (باسم بطل الاتحاد السوفياتي أ.ك. سيروف) خلال مراسم أداء القسم
    بمناسبة العام الدراسي الجديد... أداء القسم لطالبات معهد كراسنودار للطيران العسكري
    فيسبوك تفكر في إلغاء زر أدمن عليه الملايين
    هل تلغي فيسبوك "زر الإعجاب"؟
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك