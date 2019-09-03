مقارنة عسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل

شهدت الأيام الماضية، تصعيدا عسكريا كبيرا بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، تضمن عملية هجومية نفذها "حزب الله" في موقع "أفيفيم" العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ردا على هجوم سابق قامت به إسرائيل ضد مواقعه في سوريا ولبنان.

ورغم عدم توفر معلومات رسمية عن قدرات "حزب الله" العسكرية، مقارنة بالجيش الإسرائيلي، الذي يحتل المرتبة رقم 17 بين أقوى 137 جيشا نظاميا حول العالم، إلا أن مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكي أورد جانبا من تلك القدرات، التي تعتمد على الردع الصاروخي في بصورة كبيرة.

الجيش الإسرائيلي

يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 17 عالميا، وإجمالي عدد جنوده 615 ألف جندي بينهم 445 ألف في قوات الاحتياط، بحسب موقع "غلوبال فير بور".

وتبلغ ميزانية الدفاع الإسرائيلية 19.6 مليار دولار، وتضم القوات الجوية الإسرائيلية 595 طائرة حربية بينها 253 طائرة مقاتلة، إضافة إلى 253 طائرة هجومية، و146 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.

The Lebanese Armed Forces and Hezbollah: Military Dualism in Post-War Lebanon by @AramNerguizian https://t.co/ehEBDpPCwm via @CarnegieMEC — Bassel Salloukh (@bassel67) October 30, 2018

ويمتلك الجيش الإسرائيلي 2760 دبابة، وأكثر من 6500 مدرعة، إضافة إلى 650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفعا ميدانيا، ويوجد في الجيش الإسرائيلي 150 منصة إطلاق صواريخ متعددة.

Five days ago, the leader of the Iran-backed terrorist group Hezbollah publicly threatened to attack population centers throughout Israel and "send Israel back to the stone age." Hezbollah's arsenal of 150,000 rockets & missiles is larger than most armies around the world. https://t.co/oCyCxhGVxZ — AIPAC (@AIPAC) July 17, 2019

ويمتلك الأسطول الإسرائيلي 65 قطعة بحرية بينها 6 غواصات، و3 كورفيت، و37 سفينة دورية.

قوة "حزب الله" العسكرية

تقول مجلة "فورين أفييرز" إن قدرات "حزب الله" العسكرية تفوق القدرات، التي يعرفها العالم عنه، مشيرة إلى قول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في فبراير/ شباط، بأن قدرات "حزب الله" في تزايد مستمر.

Could Hezbollah’s rising strength, by making a confrontation with Israel more likely, prove to be the group’s undoing?https://t.co/Ch8rrZEBwF — Foreign Affairs (@ForeignAffairs) September 3, 2019

وأورد مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية تقريرا عن قدرات "حزب الله"، قال فيه، إنه يعد أضخم قوة عسكرية، خارج إطار الجيوش النظامية، في العالم، مشيرا إلى أنه يمتلك ترسانة هائلة من المدفعية الصاروخية، إضافة إلى صواريخ باليستية، ومضادات للطائرات، وأسلحة مضادة للدبابات إضافة إلى القذائف المضادة للسفن.

وقال الموقع إن "حزب الله" يعرض قدراته الصاروخية على أنها وسيلة الردع الأولى في مواجهة إسرائيل، سواء في أية مواجهة خاطفة، أو في حرب طويلة الأمد.

Hezbollah uses Lebanese towns, such as Kfar Kela, to build these tunnels. It has over 100,000 rockets/missiles. Iran is Hezbollah's lifeblood, providing financial and military support. pic.twitter.com/EdBJPOppYb — Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) December 19, 2018

وأورد الموقع رسما توضيحيا يرصد جانبا من قدرات الحزب الصاروخية، التي تشمل ترسانة صاروخية تضم صواريخ هجوم أرضي أبرزها صواريخ "فاتح وزلزال"، وسكود "بي وسي".

Report: Hezbollah Is «Israel’s» Biggest Challenge among Arab Groups! https://t.co/I1J0Ny07bG pic.twitter.com/kbhc0cqXSq — Michael Lee (@MichaelLee2009) September 26, 2018

وذكر مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية أن "حزب الله" كان يمتلك 15 ألف صاروخ وعدد كبير من المركبات الصغيرة التي تحمل صواريخ غير موجهة، في عام 2006، مشيرا إلى أنها أطلق خلال الحرب، التي استمرت 34 يوما مع الجيش الإسرائيلي، حوالي 4 آلاف صاروخ على إسرائيل.

وتابع مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية: "منذ ذلك الحين زادت قدرات "حزب الله" الصاروخية، حسب التوقعات، التي تقول إن ترسانته الصاروخية تضم 130 ألف قذيفة متنوعة".