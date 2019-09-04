الولايات المتحدة تختبر منظومة "ثاد"...فيديو

تم تصميم نظام الدفاع الصاروخي الأرضي المتنقل "ثاد" من أجل اعتراض الصواريخ المتوسطة المدى على ارتفاعات عالية.

اختبرت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح منظومة "ثاد" في جزيرة كوجالين أتول في جزر مارشال يومي 29 و 30 أغسطس/آب.

وفقًا لقناة ديلي ميلاتاري ديفينس على اليوتيوب، فقد راقب المجمع بنجاح 16 هدفًا من أصل 16 هدفًا. تم إطلاق الصواريخ عن بُعد، أي بدون وجود مشغل عند المنظومة. هذا، وفقا للخبراء، "يوسع بشكل كبير من احتمالات وضع منصات الإطلاق ويزيد من مساحة الدفاع."

تجدر الإشارة إلى أن المنشآت اكتشفت وتتبعت الأجسام التي تمثل تهديدًا، وبعد ذلك قام نظام ثاد بإطلاق صواريخ. وفقًا لنائب رئيس شركة لوكهيد مارتن، "لقد عمل نظام ثاد المحدث أثناء الاختبارات بشكل ممتاز".

ثاد- نظام دفاع صاروخي أرضي متنقل لاعتراض الصواريخ عالية المدى على ارتفاعات عالية.