وقارنت المجلة بين المقاتلة الروسية "سو-57" والمقاتلة الصينية "جي-20". وتحدث الصحفيون عن ميزات المقاتلتين، وكذلك توقعوا نتيجة المعركة الجوية بين الطائرتين من الجيل الخامس.

أشارت المجلة إلى أن روسيا والصين تستخدمان طرقًا مختلفة في تنمية مقاتلاتهما، وأن "سو-57" تتفوق على المنافس الصيني بالقدرة على المناورة والخصائص الأسرع من الصوت. بالإضافة إلى ذلك فعالية المقاتلة الروسية ستزيد أكثر عندما يتم تركيب محرك جديد فيها. الأن الطائرة مزودة بمحرك أ إل-41إف1.

تعتبر وسائل الإعلام الأمريكية أن المشكلة الرئيسية في "جي-20" الصينية هي عدم وجود محرك نفاث مناسب. في الطائرة الصينية، يتم تثبيت محطة طاقة من روسيا حاليًا. تجدر الإشارة إلى أن الصينيين يقومون بتطوير محركهم الخاص، لكن يعتقد الصحفيون أنه لن يزيد من قدرة جي-20 على المناورة إلى مستوى سو-57. ومع ذلك، فإن الطائرة الصينية لديها قدر أكبر من السرية، منذ إنشاء جي-20 تم استخدام تقنيات مماثلة لتلك المستخدمة في تطوير الأمريكية إف-22 وإف-35.

أكدت NI أنها ستستخدم طائرة جي-20 كطائرة هجومية بعيدة المدى، والتي يمكن أن تهدد القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ، وكذلك طائرات التزود بالوقود وطائرات الإنزال. يعتقد الصحفيون أن المقاتلة الصينية لا يخطط لاستخدامها في معركة جوية مع إف-22 أو إف-35، إلا في حالات الدفاع عن النفس. ومع ذلك، فإن سو-57 الروسية تهدف إلى تحقيق التفوق الجوي وتهدف إلى صيد المقاتلات الأمريكية مثل إف-22 وإف-35. على الرغم من كل مزايا المقاتلة الصينية، سوف تنتصر الطائرة الروسية سو-57 في المعركة الجوية بسبب خصائصها الجوية وقدراتها القتالية ....