ترامب يكشف بطريق الخطأ عن قمر صناعي عسكري أمريكي...صورة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر صورة عبر الأقمار الصناعية، تم التقاطها بعد انفجار صاروخ فضائي إيراني. من المفترض أن الصورة تم تصويرها بواسطة قمر تجسس سريUSA 224، وفقا لفوربس.

بعد نشر الصورة، اهتم علماء الفلك بها، نظرًا لأن الصورة لها دقة عالية وقد تم التقاطها بوضوح بواسطة نوع من أجهزة الاستطلاع. تمكن ماركو لاغبورك من معرفة وقت التصوير المحدد، وكذلك الجهاز الملتقط الصورة، وبعد ذلك تمكن من الحصول على نسخة دقيقة تقريبًا من الصورة: "لا أشك في أن الصورة تم التقاطها باستخدام USA 224".

Okay, @cgbassa noted an error in my viewing angle determination (cos should be sin...grrrr!). Luckily that introduces a very small error only (pfew!): 2 seconds in time, and 2 degrees in viewing angle, 0.15 in azimuth. Updated view, differences with previous version very small: pic.twitter.com/KVpOYHjUKa — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) August 31, 2019

وفقًا للخبراء، يمكن لهذا القمر الصناعي التقاط صور واضحة جدا للأرض بدقة تبلغ حوالي 10 سنتيمترات. USA 224 لديه مرآة 2.4 متر، مثل تلسكوب هابل.

وفقًا للمعلومات الواردة على الشبكة، تم إطلاق القمر الصناعي USA 224 إلى الفضاء في يناير/كانون الثاني 2011، وتكلفته ملياري دولار. إنه ينتمي إلى مجموعة أقمار التجسس الضوئية KH-11 ، تم إطلاق 16 من هذه الأقمار الصناعية.