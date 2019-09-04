الهند تشتري أسلحة روسية ب14.5 مليار دولار

أعلن رئيس الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أن حجم الحافظة الهندية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية بلغ 14.5 مليار دولار.

وقال شوغايف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "شهد العام الماضي وفي الوقت الحاضر حافظة طلبيات بقيمة 14.5 مليار دولار مقارنة بجميع السنوات الأخرى. هذا رقم مهم للغاية، إنها بالفعل قفزة".

وأضاف شوغايف: "واجهنا بعض المشكلات في المدفوعات في ظل العقوبات. لقد تمت تسوية هذه المسألة، وإيجاد آليات، ولم تعد هذه المشكلة مهمة في التعاون العسكري التقني".

وأشار إلى أن الأطراف أبرمت اتفاق توريد في عام 2018. وفقًا للوثيقة، ستبيع روسيا أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 وفرقاطات من مشروع 11356، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الجيش الهندي على "مجموعة كبيرة من الذخيرة للقوات الجوية والقوات البحرية والبرية".

وفي 4 سبتمبر/أيلول أيضًا، تم توقيع اتفاقية حكومية دولية تسمح بإنتاج قطع غيار للمعدات العسكرية الروسية في الهند.