روسيا تصنع مدرعة لمرافقة قافلات الأسلحة النووية

أعلن إيغور زاراخوفيتش، كبير المصممين لشركة "ريمديزل" أن المركبة المدرعة الجديدة لمرافقة القوافل التي تحمل أسلحة نووية تم إنشاؤها على أساس هيكل عربة "تايفون".

وأشار المتحدث إلى أن المدرعة مخصصة للإدارة الرئيسية الثانية عشرة لوزارة الدفاع الروسية، وقد اجتازت بالفعل اختبارات المصنع. بالنسبة للجيش، يتم تخفيض تكلفتها بنسبة 30 في المئة بسبب تبسيط النظم واستبدال نظام التعليق.

وقال زاراخوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن أضيف أن الهيكل 4386 هو روسي. لقد حاولنا استخدام المكونات الروسية إلى أقصى حد والعثور على أكبر عدد ممكن من الشركات الروسية على استعداد لتطوير بديل للأنظمة الأجنبية".

وأضاف المصمم أن "ريمديزل" تخطط لإنشاء نسخة مدنية من"تايفون": على وجه الخصوص، يمكن استخدامها للعمل في ظروف مناخية صعبة، بما في ذلك في القطب الشمالي.

"تايفون" هي عبارة عن سلسلة من المركبات المدرعة عالية الحماية، والتي عملت عليها أكثر من 120 شركة، من بينها مصنع "كاماز" للسيارات، ومصنع المحركات ياروسلافسكي ومعهد دراسة وبحوث الصلب.

تم عرض العربة لأول مرة في عام 2011 في حقل التدريب، وفي عام 2014، شاركت المركبة في العرض العسكري في عيد النصر في موسكو.