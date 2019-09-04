أبرز 7 أسلحة روسية شاركت في معرض "ماكس 2019"

عقدت شركة تصدير الأسلحة الروسية أكثر من 200 جلسة محادثات مع مستوردي الأسلحة الروسية، خلال معرض "ماكس 2019" الجوي، الذي أقيم في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو، خلال الفترة من 27 أغسطس/ آب الماضي، حتى 1 سبتمبر/ أيلول الجاري.

تشير إحصائيات شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت"، بحسب ألكسندر ميخييف، مدير عام الشركة، أن الصادرات العسكرية الروسية بلغت منذ بداية العام الجاري أكثر من 8.5 مليار دولار.

وشهد "ماكس 2019"، للمرة الأولى، عرض مقاتلة "ميغ - 35" ومقاتلة "سو - 57" وطائرة النقل العسكرية "إيل-76 إ دي-90 أ أ" ومروحية النقل والقتال "مي-35 إم" والنسخة المطوّرة من مروحية "مي-28 إن أ" و"مي-17 شي".

وسجل المعرض نموا كبيرا لاهتمام الأجانب بمقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57"، كما أشار إلى ذلك جهاز الإعلام التابع لشركة تصدير الأسلحة الروسية.

ومن المتوقع عقد صفقات كبيرة في أعقاب المعرض، بحسب قول ألكسندر ميخييف، في تصريحات صحفية سابقة، إن أهم نتائج معرض "ماكس 2019" ستتمثل في عقد صفقات توريد الطائرات ووسائط الدفاع الجوي الروسية للدول الأجنبية.

وأضاف أن تنفيذ ما تمت مناقشته خلال معرض "ماكس 2019" سيجلب مليارات الدولارات للمصانع العسكرية الروسية.

ومن أبرز الأسلحة الروسية التي تم ظهرت في المعرض:

1- مقاتلة "ميغ - 35"... يمكنها استخدام الطرق السريعة في الإقلاع وتدخل الخدمة في 2021.

تعرف على المقاتلة الروسية متعددة الأغراض "سـو - 57" وشاهد كيف أبهرت الحاضرين في معرض "ماكس 2019" الدولي للطيران والفضاء!#سبوتنيك pic.twitter.com/yaV4DqUEm4 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 30, 2019

2- مقاتلة "سو - 57 إي"... نسخة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس.

3- طائرة النقل العسكرية "إيل-76إ دي-90أ أ"

4- مروحية النقل والقتال "مي-35إم"... من أفضل المروحيات العسكرية في العالم.

5- النسخة المطوّرة من مروحية "مي-28إن أ"، و"مي-17 شي".

6- "سو 35"... مقاتلة الجيل الخامس الروسية التي تستخدمها روسيا والصين.

7- المروحية الجديدة "أنسات"... تصل سرعتها إلى 275 كم/ ساعة.