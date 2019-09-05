اكتشاف قاعدة سرية للقوات الأمريكية الخاصة في إستونيا

قال الصحفيون الإستونيون إن وحدة خاصة سرية من الجيش الأمريكي ستتمركز في مدينة تابا.

كتب الصحفيون الإستونيين في صحيفة "شاهد العيان" أنهم اكتشفوا في وثائق وزارة الدفاع الأمريكية معلومات حول 15.7 مليون دولار مخصصة لإستونيا لتلبية احتياجات قاعدة التدريب للقوات الخاصة السرية التابعة للقوات المسلحة الأمريكية، وفقا لموقع Err.ee.

أجرى مراسلو الصحيفة محادثات مع الجيش الأمريكي لمدة ستة أشهر للوصول إلى القاعدة السرية. تمكن الصحفيون من القيام بذلك، لكن ليس لديهم الحق في الكشف عن موقع المنشأة وحجم الوحدات التي سيتم نشرها هناك.

وقال كيفن سترينغر، العقيد في القوات المسلحة الأمريكية والضابط البارز في القوات الخاصة الأوروبية: "نحن هنا بشكل دائم منذ عام 2014، وغالبًا ما تتطلب أنشطتنا مساحة أكبر".

تقول وثائق البنتاغون إنهم يخططون لبناء ثكنات ومعرض للرماية ومخزن للأسلحة وبرج لتجفيف المظلات في تابا ب 15.7 مليون دولار. علاوة على ذلك، بدأ البناء بالفعل، ومن المخطط أن يتم تسليم المواقع في عام 2020.

وفقًا لبيانات الصحيفة، كان سبب نشر القوات الخاصة هو عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا والاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإستونيا.