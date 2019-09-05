طيار يتحدث عن خصائص القذف الفريدة في "سو-25"

قال الطيار المختبر، بطل روسيا، أناتولي كنيشوف، تعليقًا على وفاة طيارين من الطائرات الهجومية، إن تجهيز الطائرة سو-25 يسمح للطاقم بالخروج عند أدنى ارتفاع حتى لو كان أحدهم فاقدًا للوعي.

وقال الطيار: "حلقت على 50 نوعا من الطائرات. في هذه الطائرة يمكن قذف الطيارين من أي ارتفاع. ممكن من 150، من 100 متر، اعتمادا على ما هو الكرسي الموجود هناك. يمكنك حتى من الواقفة على الأرض. إذا كان الطيارون واعين ولا يوجد منطقة سكنية، والطائرة لا يمكن السيطرة عليها، فإنهم ملزمون بقذف أنفسهم ".

ووصف الطيار سو-25 بالتقنية "الذكية".

وأضاف كنيشوف: "إنها تعمل في سوريا، في كل مكان- وفي كل مكان تخرج منتصرة. هنا كان اثنان من أفراد الطاقم، ويمكن أن يقذف أحدهم الآخر، إذا كان أحدهم فاقد الوعي".

ووفقا له، عند التدريب على أجهزة المحاكاة، يتدرب الطيارون على المواقف المختلفة.

وقال مصدر في قطاع الطيران إن الطائرة الهجومية التي تحطمت في إقليم ستافروبول كان عليها أن تكمل الرحلة على ارتفاع حوالي كيلومتر واحد. وأضاف أنه على الرغم من أن الكراسي تسمح بالخروج حتى من الحد الأدنى للارتفاع، إلا أن هناك حالات قد لا يكون فيها ما يكفي من ارتفاعات 5 و 10 كيلومترات.

كنيشوف، بدوره، لم يستبعد أن الطيارين كانوا قد فقدوا وعيهم.

وقال الطيار إنه قد يكون هناك العديد من الأسباب لعدم خروج الطيارين.

وأشار إلى أن هذه تقنية. الكل يقود السيارات ويعرفون أن هناك يمكن أن يحدث أعطال، وهي أكثر من في الهواء، لكن يحدث ذلك أيضًا (أن أنظمة الطائرات معطلة). الآن اللجنة تقوم بالتحليل، ربما كان هناك عطل في الضوابط التوجيهية؛ شيء يعتمد أيضا على محطة الوقود، على التعليق. كيف كان الطقس بسيطًا أم صعبًا؟ إنهم لا يستطيعون الطيران إلا في ظروف بسيطة أما في ظروف صعبة لم يكن لديهم شهادات لهذا".