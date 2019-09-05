Widgets Magazine
تسجيل
09:38 05 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    تو-95 تطلق صواريخ خي-101 في سوريا

    "تو-95" ضد "بي-52"...من ينتصر

    © Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حلل الخبير مكسيم كيسلياكوف الخصائص التقنية للطائرتين في أسبوعية "زفيزدا".

    قاذفة القنابل الاستراتيجية السوفيتية والروسية  تو-95 "ميدفيد" (الدب) هي أسرع طائرة تربينية، أما الأمريكية B-52 فهي قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة مختلفة، بما في ذلك الأسلحة النووية على ارتفاعات تصل إلى 15 كم. إنهما لا يزالان في الخدمة ولا يزال يوجد نقاش غريب حول أيهما أفضل.

    وأشار إلى أن قاذفة القنابل الاستراتيجيةB-52 Stratofortress ، بدأت في دخول الجيش، في يونيو/حزيران 1955. كانت مهمتها الرئيسية هي توصيل القنابل إلى أي مكان في الاتحاد السوفيتي.

    كيف واجه الاتحاد السوفيتي ذلك؟ تم تكليف المصممين بالمهمة: بأي ثمن إنشاء حامل إستراتيجي للأسلحة النووية، وفي المستقبل، للأسلحة النووية الحرارية، والتي يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة. هكذا ظهرت قاذفة القنابل الاستراتيجية تو-95 "الدب". في نوفمبر/تشرين الثاني 1952 ، حلقت أول طائرة ذات أربعة محركات من طراز توبوليف (النموذج الأولي) إلى السماء للاختبار. كانت سرعتها القصوى كبيرة - أقل بقليل من 900 كيلومتر في الساعة. في عام 1955 ، وضع أندريه توبوليف اللمسات الأخيرة على النموذج الأولي الأول وخضع  لاختبارات الحكومة. ثم بدأ الإنتاج الضخم، في وقت واحد تقريبًا مع بي-52بي.

    ويلاحظ الخبير أن المؤشرات الأساسية للطائرتين لم تتغير. يبلغ طول كل منهما 49 مترًا ، والدب أعلى قليلاً - 13 مترًا مقابل 12. لكن باع جناحي B-52 أكبر من تو-95 - 56 مترا. لكن المعدات الداخلية قد تغيرت. في تو-95، يكتشف رادار "نوفيللا-إن في1.021" الجديد بصفيف مرحلي الأهداف الجوية على مسافة 90 كم، والأهداف السطحية إلى 320 كم. يمكن أن يرافق ما يصل إلى 50 جسما في وقت واحد. يوجد في تو-95 "كابينة زجاجية" رقمية تعرض جميع المعلومات على الزجاج في الوقت الفعلي.

    وقد خضعت B-52 حتى الآن لعدة ترقيات. يوجد عليها نظام مراقبة الإلكترونيات الضوئي  AN / AAQ-6، الذي حل محل نماذج السبعينيات. لديها مجالين رؤية: واسع - للملاحة وضيق - لالتقاط الهدف. تم تغيير الملاحة عبر الأقمار الصناعية إلى نظام GPS المألوف. هناك أيضا الملاحة بالقصور الذاتي SPN / GEANS على جيروسكوبات الليزر. أما بالنسبة للصواريخ، فإن تو-95 فيها صواريخ  X-101 و X-102 يصيبان الهدف على مسافة 5.5 ألف كيلومتر ، الأمريكية AMG-86B -  فقط يصل إلى 2.4 ألف كيلومتر.

    يخلص مكسيم كيسلياكوف إلى أن: تو- 95 و B-52 منذ ولادتهما مقاتلان متساويان. تشترك كلتا الطائرتين في اللقب الفخري لقدامى المحاربين في السماء. وستظلان في الخدمة، على الأقل حتى عام 2040.

    انظر أيضا:

    اختبارات "تو-95" المحدثة بعمق تبدأ قبل نهاية العام
    التغطية العالمية... الصواريخ الجديدة توسع قدرات "تو-95"
    قاذفات "بي 52" تقلع من قطر... ماذا يحدث في الخليج (فيديو وصور)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تلاميذ معهد البحرية باسم ناخيموف في مدينة سان بطرسبورغ خلال يوم المعرفة في 1 سبتمبر/ أيلول 2019
    أصغر تلاميذ البحرية الروسية لهذا العام
    إيران تنصح ترامب التوقف عن تقليد هذه شخصية ثانوس
    إيران تنصح ترامب التوقف عن تقليد شخصية "ثانوس"
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك