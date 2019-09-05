"تو-95" ضد "بي-52"...من ينتصر

قاذفة القنابل الاستراتيجية السوفيتية والروسية تو-95 "ميدفيد" (الدب) هي أسرع طائرة تربينية، أما الأمريكية B-52 فهي قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة مختلفة، بما في ذلك الأسلحة النووية على ارتفاعات تصل إلى 15 كم. إنهما لا يزالان في الخدمة ولا يزال يوجد نقاش غريب حول أيهما أفضل.

وأشار إلى أن قاذفة القنابل الاستراتيجيةB-52 Stratofortress ، بدأت في دخول الجيش، في يونيو/حزيران 1955. كانت مهمتها الرئيسية هي توصيل القنابل إلى أي مكان في الاتحاد السوفيتي.

كيف واجه الاتحاد السوفيتي ذلك؟ تم تكليف المصممين بالمهمة: بأي ثمن إنشاء حامل إستراتيجي للأسلحة النووية، وفي المستقبل، للأسلحة النووية الحرارية، والتي يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة. هكذا ظهرت قاذفة القنابل الاستراتيجية تو-95 "الدب". في نوفمبر/تشرين الثاني 1952 ، حلقت أول طائرة ذات أربعة محركات من طراز توبوليف (النموذج الأولي) إلى السماء للاختبار. كانت سرعتها القصوى كبيرة - أقل بقليل من 900 كيلومتر في الساعة. في عام 1955 ، وضع أندريه توبوليف اللمسات الأخيرة على النموذج الأولي الأول وخضع لاختبارات الحكومة. ثم بدأ الإنتاج الضخم، في وقت واحد تقريبًا مع بي-52بي.

ويلاحظ الخبير أن المؤشرات الأساسية للطائرتين لم تتغير. يبلغ طول كل منهما 49 مترًا ، والدب أعلى قليلاً - 13 مترًا مقابل 12. لكن باع جناحي B-52 أكبر من تو-95 - 56 مترا. لكن المعدات الداخلية قد تغيرت. في تو-95، يكتشف رادار "نوفيللا-إن في1.021" الجديد بصفيف مرحلي الأهداف الجوية على مسافة 90 كم، والأهداف السطحية إلى 320 كم. يمكن أن يرافق ما يصل إلى 50 جسما في وقت واحد. يوجد في تو-95 "كابينة زجاجية" رقمية تعرض جميع المعلومات على الزجاج في الوقت الفعلي.

وقد خضعت B-52 حتى الآن لعدة ترقيات. يوجد عليها نظام مراقبة الإلكترونيات الضوئي AN / AAQ-6، الذي حل محل نماذج السبعينيات. لديها مجالين رؤية: واسع - للملاحة وضيق - لالتقاط الهدف. تم تغيير الملاحة عبر الأقمار الصناعية إلى نظام GPS المألوف. هناك أيضا الملاحة بالقصور الذاتي SPN / GEANS على جيروسكوبات الليزر. أما بالنسبة للصواريخ، فإن تو-95 فيها صواريخ X-101 و X-102 يصيبان الهدف على مسافة 5.5 ألف كيلومتر ، الأمريكية AMG-86B - فقط يصل إلى 2.4 ألف كيلومتر.

يخلص مكسيم كيسلياكوف إلى أن: تو- 95 و B-52 منذ ولادتهما مقاتلان متساويان. تشترك كلتا الطائرتين في اللقب الفخري لقدامى المحاربين في السماء. وستظلان في الخدمة، على الأقل حتى عام 2040.