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12:40 05 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الأمن السوري يضبط إرهابيين ينقلون أسلحة من درعا إلى القنيطرة

    الكشف عن مخطط إرسال الولايات المتحدة الأسلحة الصربية إلى سوريا واليمن

    © Sputnik . Firas Al-Ahmad
    رصد عسكري
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    شكلت الولايات المتحدة فرقة عمل سرية تدعى " Smoking Gun" لنقل الأسلحة إلى اليمن وسوريا.

     جاء ذلك في دراسة الصحفية البلغارية ديلانا غيتانجيفا. وهي تؤكد أن واشنطن، تحت ستار برامج أخرى، نقلت ما لا يقل عن 3 ملايين قذيفة صاروخية وقذائف هاون من البلقان إلى الشرق الأوسط.

    وفقًا للصحفية، فإن الذخيرة التي اشترتها الولايات المتحدة لاحتياجات الجيش الأفغاني كانت في أيدي الإرهابيين. في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السورية إن الولايات المتحدة تزود "داعش" بالأسلحة، باستخدام بلدان ثالثة، بما في ذلك دول البلقان. وهذه ليست المرة الأولى التي تدان فيها الولايات المتحدة لمساعدتها الإرهابيين.

    في عام 2017، تم نشر فرقة عمل سرية أمريكية تدعى Smoking Gun في كرواتيا، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها الصحفية البلغارية ديلانا غايتانجيفا. وفقا لها، بمساعدة من هذه المجموعة، قدمت واشنطن إمدادات الأسلحة إلى اليمن وسوريا تحت ستار برامج أخرى.

    وقالت الصحفية في مقابلة مع "آر تي": "تكشف هذه الوثائق لأول مرة عن وجود مجموعة عمليات أمريكية سرية تدعىGun Gun ، والتي تم نشرها في كرواتيا في عام 2017. لقد نقلت الأسلحة من كرواتيا إلى سوريا عبر قطر ".

    وفقا لها، نحن نتحدث عن مجموعة تعمل تحت رعاية SOCOM الأمريكية (قيادة قوات العمليات الخاصة الأمريكية). أكدت الصحفية أن جهود المجموعة شكلت شبكة كاملة من شحنات الأسلحة الدولية بمشاركة دول أخرى.

    كان لديها سلسلة من الوثائق التي وصفت بالتفصيل إجراءات شراء الذخيرة من قبل مقاولي الحكومة الأمريكية في مصانع الأسلحة في أوروبا الشرقية. ووفقًا لها، تشارك الشركات الأمريكية Sierra Four Industries و Orbital ATK و Global Ordnance و UDC في هذه العمليات.

    لذلك، لفت انتباه الصحفية لقطة من مقطع فيديو دعائي ل"داعش"، أعدته خلية في اليمن ونشر في يوليو/تموز 2019. يظهر في إحدى لقطات الفيديو قذائف هاون عيار 82 ملم تحمل علامات مميزة  M74 HE KV lot 04/18تظهر بوضوح على الشاشة.

    تشير الأحرف الخمسة الأولى إلى نوع الذخيرة، وتشير الأحرفKV ، وفقًا للصحفية، إلى مكان تصنيع القذيفة. وفقا لها، K هي مصنع الأسلحة الصربيKrusik ، و V تعني Valjevo ، أي مدينة فاليفو، حيث يقع المشروع.

    في المقابل، فإن الأرقام 04/18 هو عضوية الحزب (04) وسنة الإصدار (2018). وقالت الصحفية إن هذه الأرقام والرموز هي التي مكنت من تتبع المسار إلى الشركة المصنعة وصفقة للحصول عليها.

    واستشهدت بنسخ من الوثيقة التي بموجبها اشترت الشركة الأمريكية Alliant Techsystems ، التي تتلقى تمويلًا حكوميًا، من شركة  Jugoimport SDPR  الصربية المملوكة للدولة مجموعة من 10500 قذيفة من طراز M74HE تحمل 04/18. على النحو التالي من نشرت غيتانجيفا، فاتورة التسليم في 12 فبراير 2018.

    "لاحتياجات حكومة الولايات المتحدة":

    بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمواد المتاحة للصحفية، في أوائل عام 2017 ، حصلت Alliant Techsystems على أكثر من 105 ألف قذيفة من عيار 82 ملم من الصربيين Krusik و Jugoimport SDPR بعبارة "لتلبية احتياجات الحكومة الأمريكية". بلغت الصفقة 8043975 دولار.

    كان عنوان التسليم لهذه الصفقة مقرًا مملوكًا للدولة في الولايات المتحدة في ولاية ميسوري. ومع ذلك، كما تلاحظ غيتانجيفا، أثناء تبادل الوثائق بين الطرفين، تم تغيير العنوان، وكانت هناك حاجة لإرسال القذائف إلى مستودع الذخيرة التابع للجيش الوطني الأفغاني، الموجود في هذا البلد.

    كما تضمنت الوثائق توفير الذخيرة والأسلحة من بلغاريا. لاحظت الصحفية أنه على فيديو "داعش" في اليمن، يمكن رؤية بنادق الهجوم AR-SF  الخاصة بمصنع الأسلحة البلغارية Arsenal.

    بالإضافة إلى ذلك، لفتت الانتباه إلى الاختلافات في مبالغ العقود لشراء الأسلحة من صربيا. لذلك، في العقد المبرم بين American Sierra Four Industries  ومصنع الأسلحة الصربيKrusik ، تبلغ قيمة الصفقة 12417458  دولارًا.

    "غالبًا ما يمكن رؤية قذائف الهاون الصربية المصنعة في مصنع كروسيك في أيدي المسلحين السوريين، بما في ذلك مقاطع فيديو الدعائية التي نشرتها "جبهة النصرة"، وفقا للتحقيق.

    كما تشير المؤلفة إلى أنه في مارس/آذار 2019 ، في مدينة الخولة السورية، تم اكتشاف قذائف الهاون المنتجة في مصنع كروسيك في صربيا في مستودع تحت الأرض. تم العثور على ذخيرة في المباني التي تستخدمها الجماعات المسلحة المحلية.

    تجدر الإشارة إلى أن دمشق تحدثت عن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا. في شهر مارس، تحدث السكرتير الأول لإدارة العلاقات الدولية بوزارة الخارجية السورية علاء دين سعيد حمدان عن هذا الموضوع.

    وقال: "من الواضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها يرسلون عددًا كبيرًا من الذخيرة والأسلحة، ويستخدمون بلدانًا ثالثة، مثل دول أوروبا الشرقية وأوكرانيا ودول البلقان لتزويد "جبهة النصرة" و"داعش" بالأسلحة".

    بدوره، تحدث الجانب الروسي مرارًا وتكرارًا عن عدم رغبته في وجود "جبهة النصرة" وأشار إلى الروابط المحتملة لهذه المنظمة مع الولايات المتحدة. لذا ، في يوليو/تموز، حذر وزير الخارجية سيرغي لافروف واشنطن من نوايا إزالة المنظمة المحظورة من قائمة الإرهابيين.

    وتعليقًا على هذا لاحظت عالمة السياسة والمستشرقة كارين غيفورغيان في مقابلة مع RT ، أن الجانب الروسي قد أبلغ في السابق عن حقائق اكتشاف أسلحة من أصل أمريكي لدى الإرهابيين.

    بعلامات الدعوة العسكرية:

    وفقًا لغيتانجيفا، تستخدم الولايات المتحدة خدمات العديد من الشركات لنقل الأسلحة، بما في ذلك شركة النقل الجوي الأذربيجانية Silk Way Airlines . تؤكد الصحفية أن الطائرات تترك الشحنات في قاعدة إنجرليك في تركيا، والتي يستخدمها الجيش الأمريكي. بعد ذلك، تم إرسال الطائرة إلى الوجهة فارغة.

    بالإضافة إلى ذلك، شاركت شركتا Atlas Air و Kalitta Air في مخططات نقل الأسلحة. وقال غيتانجيفا إن هؤلاء مقاولون كبيرون في البنتاغون ولديهم عقود حكومية لنقل البضائع الخطرة.

    وفقا لها، حلقت هاتان الناقلتان تحت علامات مدنية إلى مطار رييكا الكرواتي، ومن هناك تم إرسالهما إلى القاعدة في قطر تحت علامات النداء العسكري. وتقدر مؤلفة التحقيق تكلفة رحلة واحدة إلى قطر بمبلغ مليون دولار من أموال الميزانية من الخزينة الأمريكية. لاحظت الصحفية أيضًا أنه في بعض الحالات كانت طائرات مختلفة بنفس الأرقام وفي تواريخ مختلفة ولم يكن من الممكن تعقبها.

    ولفتت الانتباه إلى حقيقة أن بعض المتعاقدين مع الحكومة الأمريكية - وعلى وجه الخصوص، شركة Mil Spec Industries ، التي تتعامل مع شركات الأسلحة في أوروبا الشرقية - يطلبون من الشركات الصربية إزالة الملصق الذي يحمل اسمها على البضائع.

    وأشارت إلى أنه تم نقل ما لا يقل عن 3 ملايين صاروخ وقذيفة هاون إلى سوريا أو اليمن. لقد تم استخدام برامج البنتاغون المختلفة كغطاء لإرسال هذه الأسلحة.

    كما أشار ألكساندر دومرين، أستاذ القانون في المدرسة العليا للاقتصاد، في مقابلة مع RT ، إلى أن الولايات المتحدة لعبت لعبة "الإرهابيين الجيدين والإرهابيين السيئين" المعتادة.

    "من هم" الإرهابيون الجيدون"؟ هم الذين يقفون إلى جانب الولايات المتحدة. كقاعدة عامة، بالطبع، لا يسمونهم إرهابيين. إنهم يطلقون عليهم إما rebels، أي المتمردون أو freedom fightersأي ما يسمى بالمقاتلين من أجل الحرية ".

    في الوقت نفسه ، أشار دومرين إلى أنه عندما يتحول "مقاتلو الحرية" إلى أعداء للولايات المتحدة، فإن واشنطن تصنفهم على الفور على أنهم إرهابيون، رغم أننا نتحدث عن نفس الأشخاص.

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    الكلمات الدلالية:
    الإرهابيون, أسلحة, اليمن, سوريا, الولايات المتحدة
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