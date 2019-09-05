ظهور صور الأقمار الصناعية لـ"إس-400" في تركيا

تظهر صور الأقمار الصناعية ثلاث منصات إطلاق لمنظومة الدفاع الجوي "إس-400"، من المفترض، تم نشرها في القاعدة الجوية التركية مورتد بالقرب من أنقرة.

والتقطت صور الأقمار الصناعية في 29 أغسطس/آب، ونشرت يوم 3 سبتمبر/أيلول على تويتر من قبل شركة ISI الإسرائيلية.

وكتب في التعليق على الصور أن رادارات إس-400 في وضع تشغيل، لكن منصات الإطلاق ليست مشحونة.

تعتقد الشركة أن الجيش التركي كان يختبر تشغيل الصاروخ إس-400 قبل نشر منصات الإطلاق بالكامل.

في أغسطس ، بدأت روسيا المرحلة الثانية من شحنات إس-400 إلى تركيا. تم التوصل إلى اتفاق لتزويد أنقرة بأربعة كتائب في سبتمبر 2017. تبلغ قيمة العقد 2.5 مليار دولار، وسيتم تغطية نصف هذا المبلغ عن طريق قرض روسي. أيضا، فإن الصين والهند من المشترين لمنظومة "إس-400".