ظهور صور الأقمار الصناعية لـ"إس-400" في تركيا

والتقطت صور الأقمار الصناعية في 29 أغسطس/آب، ونشرت يوم 3 سبتمبر/أيلول على تويتر من قبل شركة ISI الإسرائيلية.
وكتب في التعليق على الصور أن رادارات إس-400 في وضع تشغيل، لكن منصات الإطلاق ليست مشحونة.
#Breaking: for the #first time observed, the recently arrived from #Russia to #Turkey #S400 is in operational mode and deployed in #Ankara.#ISI #IMINT #VISINT #intelligence pic.twitter.com/YqNyym6FO7— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) September 3, 2019
تعتقد الشركة أن الجيش التركي كان يختبر تشغيل الصاروخ إس-400 قبل نشر منصات الإطلاق بالكامل.
في أغسطس ، بدأت روسيا المرحلة الثانية من شحنات إس-400 إلى تركيا. تم التوصل إلى اتفاق لتزويد أنقرة بأربعة كتائب في سبتمبر 2017. تبلغ قيمة العقد 2.5 مليار دولار، وسيتم تغطية نصف هذا المبلغ عن طريق قرض روسي. أيضا، فإن الصين والهند من المشترين لمنظومة "إس-400".
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