بوتين: من الممكن تقنيا أن ترسل روسيا سفنا إلى مضيق هرمز

وقال بوتين: "دون أي شك، فإن روسيا مهتمة بالوضع، حله وعدم توتره أكثر، وجميع الإجراءات التي اتخذها جميع المشاركين في هذه العملية أدت إلى تهدئة هذه الحالات وإلى حل هذه المشاكل، بما في ذلك حول البرنامج النووي الإيراني، على أساس الوثائق الدولية المعتمدة سابقًا، والمؤكدة بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ووفقا له، قبل بضع سنوات، اتخذت روسيا مبادرة لإنشاء آلية دولية بمشاركة جميع الدول المهتمة في المنطقة تقريبًا وأولئك المهتمين بالأداء الطبيعي لهذه الطرق بمشاركة روسيا والدول الآسيوية والولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الروسي "في المستقبل، سيكون من الممكن إنشاء حتى منظمة دولية متخصصة لحل هذه القضايا. نحن نناقش هذا الأمر مع زملائنا، بما في ذلك شركاؤنا الصينيون وغيرهم، أيضًا. سنرى ما سينتج عن ذلك".