تصادم طائرتي "سو-34" في سماء روسيا

نقلت قناة "رين تي في" الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلتين سو-34 اصطدمتا في منطقة ليبيتسك، روسيا، أثناء رحلة تدريبية.

وفقا للقناة، كان سبب الاصطدام فقدان الرؤية، وضربت الطائرة المتقدمة الطائرة الأخرى بجناحها، وحين حاولت المقاتلات الابتعاد عن بعضهما اصطدمتا مرة أخرى ودخل الحطام في محرك إحدى الطائرات جراء الاصطدام.

سبّب الاصطدام أضرارا جسيمة للطائرتين، لكنهما تمكنتا من الهبوط، حيث تضررت مقصورة ومحرك وجسم الطائرة لإحدى المقاتلتين، أما الثانية ففقدت طرف جناح بالإضافة إلى معدات الحماية الإلكترونية.

الطيارون على قيد الحياة، ولا توجد إصابات.

وتنتمي الطائرتان إلى مركز حكومي خاص لتدريب طاقم الطيران وإجراء الاختبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

Первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 попали в распоряжение https://t.co/L9bWfY4jfZ. Трагедия произошла днем 5 сентября на окраине поселка Сокол Саратовской области. pic.twitter.com/kluv3wCE1B — Пятый канал Новости (@5tv) 5 сентября 2019 г.

يذكر أن طائرة هليكوبتر مي-8 تحطمت في 5 سبتمبر/أيلول، في منطقة ساراتوف، حيث حاولت الطائرة القيام بهبوط اضطراري بعد الإقلاع، ولكنها اصطدمت بالأرض بقوة واشتعلت فيها النيران. وتمكن الطاقم من مغادرة المروحية. ذكرت وزارة الدفاع أن سبب تحطم الطائرة من طراز مي-8 يمكن أن يكون تخريب واحدة من عجلات الهبوط.