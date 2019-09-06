سفن أسطول البلطيق تشارك لأول مرة في التدريبات الروسية الهندية

أعلن المتحدث باسم أسطول البلطيق، رومان مارتوف، اليوم الجمعة، أن مجموعة سفن حربية من أسطول البلطيق، ستشارك في التدريبات الروسية الهندية "إندرا- 2019" ، لأول مرة.

كالينينغراد - سبوتنيك . وقال مارتوف للصحفيين، إن ممثلي أسطول البلطيق تحت قيادة رئيس قسم التدريب القتالي لأسطول البلطيق، فاليري خورون، شاركوا في مؤتمر حول التخطيط للتدريبات "إندرا -2019" ، الذي عقد في نيودلهي، حيث ناقش المشاركون تنظيم وخطط التدريب ووقعوا بروتوكول المؤتمر.

وأضاف مارتوف "وفقًا لخطة النشاط الدولي لوزارة الدفاع الروسية هذا العام، تشارك لأول مرة مجموعة سفن حربية من أسطول البلطيق في الجزء البحري من تدريبات "إندرا -2019". وسيجري الجزء البحري من التدريبات الروسية الهندية "إندرا -2019 " في الفترة من 10 إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، في مياه المحيط الهندي".

وتابع المتحدث بأن البرنامج التفصيلي للجزء البحري من التدريب سيتم إعداده خلال مؤتمر التخطيط النهائي، الذي سيعقد، في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام.