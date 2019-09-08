رادار "سترونا" الروسي الفريد قادر على كشف "إف-35" و"إف-22"

بمجرد ظهور الطائرة غير المرئية، بدأ تطوير وسائل تدميرها على الفور. وفقًا لمجلة "ناتشونال إنترست"، كان الاتحاد الروسي هو الأكثر تقدمًا في هذا الصدد.

نظام ستريلا-1، الذي تم تطويره أصلاً في عام 1999 ، يختلف بشكل لافت للنظر عن معظم الرادارات الحديثة. إن مبدأ تشغيل الرادار القياسي بسيط للغاية: فهو يصدر إشارة رادار باستخدام جهاز إرسال، وتنعكس الإشارة من الهدف وتعود، ويقرأها المستقبِل ويفك تشفيرها، وينقل معلومات حول اكتشاف جسم ما في الهواء.

الطائرات غير المرئية الحديثة قادرة على تقليل انعكاس الإشارة، مما يسمح لها بالانزلاق إلى أراضي العدو، دون أن تكتشفها أنظمة الدفاع الجوي.

ومع ذلك، مع "سترونا" خدعة مماثلة لن تعمل. إشارات المستقبل والمرسل هي عبارة عن أبراج تقع على مسافة كافية عن بعضها البعض. نظرًا لميزات التصميم، يتم تضخيم الإشارة المستقبلة أربع مرات، مما يجعل من الممكن الكشف عن أهداف غير واضحة مثل F-35 و F-22 والطائرات الشراعية وصواريخ كروز، وفقا للمجلة.

ولكن هذه ليست كل مزايا "سترونا"، تعد رادارات العدو هدفًا سهلًا نسبيًا لصواريخ العدو، حيث تصدر إشارات قوية تتيح اكتشافها وتدميرها. لا تبعث أبراج رادار سترونا من هذا القدر من الطاقة، مما يجعلها ملحوظة أقل. وفقًا لما وصل إلى المجلة، سيتم نشر أنظمة سترونا الحديثة حول موسكو.

لكن هذه الرادارات غير العادية ليست هي الطريقة الوحيدة لاكتشاف "غير مرئية". فيوجد "طائرات أكثر فتكا في روسيا" ستكون قادرة على هذا أيضا.