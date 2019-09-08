إطلاق غواصة أمريكية لأربعة صواريخ نووية... فيديو

وجاء في البيان "أجرت البحرية الأمريكية أربع عمليات إطلاق مبرمجة لصاروخ "ترايدنت 2 دي 5" غير المسلح من السفينة الأمريكية نبراسكا (SSBN-739) وهي غواصة صاروخية من طراز أوهايو قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا".
تمت عمليتي إطلاق الأولى في 4 سبتمبر/أيلول والثانية في 6 سبتمبر/أيلول، قبل شروق الشمس.
وأضاف البيان، أن "اختبارات الصواريخ لم تُنفذ استجابة لأي حدث في العالم".
يعد ترايدنت 2 هو الصاروخ الوحيد القادر على حمل رأس نووي تمتلكه القوات البحرية الأمريكية والبريطانية في ترساناتها.
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