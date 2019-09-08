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12:04 08 سبتمبر/ أيلول 2019
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    قنابل نووية

    القنابل النووية في المحيط... ما نتيجة فقدان الأسلحة الذرية في مختلفة أنحاء الكوكب؟

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    رصد عسكري
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    ترسانة نووية كاملة تقع في مياه المحيطات، علماء البيئة يولون الاهتمام لهذا، ومؤخرا، أتاح معهد هامبورغ للأمن للجمهور معلومات عن 90 قنبلة ذرية، والتي تعتبر مفقودة خلال تدريبات أساطيل روسيا وأمريكا خلال الحرب الباردة.

    بالإضافة إلى القنابل، فقد البحارة أيضًا طوربيدات برؤوس حربية نووية. لا يمكن كذلك نسيان المفاعلات النووية المغمورة في الغواصات والسفن الأخرى.

    في ذلك الوقت، لم تغرق الغواصات السوفيتية فحسب، بل الغواصات الأمريكية التي تحمل مفاعلات نووية وأسلحة على متنها إلى قاع البحر نتيجة للكوارث. لذلك، في 10 أبريل/نيسان 1963، غرقت الغواصة ثريشر في المحيط الأطلسي. بقي مفاعلها النووي على عمق أكثر من 2500 متر. وبعد خمس سنوات، بالفعل في شمال المحيط الأطلسي، غرف قارب "العقرب" (مع مفاعل نووي ومجموعة كاملة من الطوربيدات).

    دور الجيش الأمريكي في تراكم "القمامة النووية"

    "ساهم" الجيش الأمريكي في زيادة "القمامة النووية". عادة، كانت تفقد القنابل الذرية خلال رحلات القاذفات الاستراتيجية. حدث هذا في فبراير/شباط عام 1950 ، عندما شاركت قاذفة B-36 في مناورات وتدربت على ضربة نووية على أهداف على أراضي الاتحاد السوفيتي.

    انطلقت القاذفة في ظروف جوية صعبة وسرعان ما غطى الجليد ثلاثة من ستة محركات قبالة ساحل كولومبيا البريطانية. بدت الكارثة حتمية، حينها قرر الطيارون إسقاط القنبلة النوويةMk.IV. لم يكن فيها أي شحنة، ولكن بقيت قذيفة اليورانيوم. وتمكن الطيارون من مغادرة الطائرة بالمظلة.

    بعد ست سنوات، وضع خطير مرة أخرى. هذه المرة، اختفت طائرة B-47 قبالة ساحل الجزائر. لم يعثر عليها حتى الأن. أغرق الطيارون قنبلتان ذريتان مع القاذفة في مكان غير معروف. قبالة ساحل ولاية نيو جيرسي في صيف عام 1957، وأُجبر طيار قاذفة إس-124 على إسقاط ثلاث قنابل نووية في البحر.

    فقدت الطائرات التي تم نقلها بواسطة حاملات الطائرات الأمريكية. في 5 ديسمبر/كانون الأول 1965 ، فقدت حاملة الطائرات Tikonderoga طائرة A-4 Skyhawk، التي  تحمل قنبلة ذرية تكتيكية على متنها بسبب الأمواج في البحر في أوكيناوا. حاول الجيش الأمريكي إخفاء هذه الحالة الطارئة عن المجتمع الياباني. لكن الحقيقة أصبحت معروفة بسبب تسرب المعلومات في عام 1989.

    كان الضرر البيئي الكبير بسبب التصادم بين القاذفات والناقلات خلال مناورات القوات الجوية الأمريكية في الجو. في عام 1966 ، اصطدمت قاذفة B-52G وناقلة KC-135 في سماء إسبانيا. ونتيجة لذلك، تم إسقاط أربع قنابل نووية حرارية من النوع Mk.28 في وقت واحد.

    كان هناك تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحة حوالي 3 كيلومترات مربعة، غرقت قنبلة في البحر. رحلات الطائرات الأمريكية من قاعدة ثول الجوية في غرينلاند لم تنته بشكل جيد أيضًا. في 21 كانون الثاني/يناير 1968 ، تعطلت محركات القاذفة الاستراتيجية  B-52  بأربع قنابل ذرية، ثم اصطدمت حاملة القنابل بثلج خليج بافينوفا وذهبت إلى القاع.

    تم تنفيذ عملية بأكملها على وجه السرعة لرفع الشحنات النووية وبقايا الطائرة. ولكن تم العثور على قنبلة واحدة في الأعماق. غرينلاند، بعد أن قام الجيش الأمريكي بتدريبات هناك، تحولت بالفعل إلى مكب نفايات لتخزين النفايات والذخيرة النووية في جليد الجزيرة.

    دور الاتحاد السوفيتي

    لسوء الحظ، فإن تاريخ فقدان الأسلحة النووية من قبل القاذفات السوفيتية والروسية يكتنفه السرية. من المعروف، على سبيل المثال، أن قاذفة من طراز توبوليف 95 تحمل ذخيرتين نوويتين قد غرقت في خليج تيربينيا (جنوب سخالين) في عام 1976. لكن ظهرت بيانات أنه تم إخراجهم باستخدام غواصة للأغراض الخاصة (غريبيك) (الولايات المتحدة الأمريكية). ولكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميًا من قبل وزارة الدفاع الروسية.

    يتوفر المزيد من المعلومات حول غرق الغواصات الذرية السوفيتية. في عام 1965 ، قبالة سواحل نوفايا زيمليا، غرقت حجرة المفاعل للغواصة مي-19 مشروع 658، التي وقعت ضحية لكارثة جزيرة جان ماين في عام 1961 ، في القاع. تضررت المنطقة النشطة لمفاعل كاسحة الجليد لينين في عام 1967، وغمرت المياه جزء من المفاعل في خليج تسيفولكي (نوفايا زيمليا).

    في مارس/آذار 1968، إلى الشمال من جزيرة ميدوي في المحيط الهادئ، غرقت غواصة تعمل بالديزل والكهرباء لأسطول المحيط الهادئ K-129 على عمق حوالي 5000 متر (المشروع 629أ). أسباب الغرق غير معروفة بشكل موثوق حتى الآن. وكان على متن الغواصة ثلاثة صواريخ باليستية من طراز R-21 برؤوس حربية نووية أحادية الكتلة بسعة تبلغ نحو 1 ميغاطن، بالإضافة إلى طوربيدين نوويين. قام الأمريكيون برفع طوربيدات أو اثنتين في عام 1974 ، لكنهم فشلوا في رفع الصواريخ.

    في 8 أبريل/نيسان 1970 ، أثناء تدريبات Ocean-70، اندلع حريق في غواصة الطوربيد النووي كي-8 (مشروع627أ)، التي دخلت خليج بسكاي. لم يتمكن الطاقم من إنقاذ الغواصة، فقد غرقت الغواصة على عمق 4700 متر إلى جانب مفاعلين وعدة طوربيدات نووية.

    في 10 سبتمبر/أيلول عام 1981، غرقت الغواصة النووية مي-27 من المشروع 645 في بحر كارا. وتعرضت وسفينة تجريبية بها مفاعلان إر إم-1 بصلب سائل، (الرصاص وسبائك البزموت) لحادث إشعاعي شديد، وبعد ذلك تم إخراجها من الخدمة. وتم إغراق السفينة إلى 75 متر بعد أن تم صب البيتومين عليها.

    الكوارث المرتبطة بنقل الذخيرة النووية هي مشكلة خطيرة في المجتمع المعاصر، ولم يجد حل لها حتى الأن.

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    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد السوفيتي, غواصة أمريكية, غواصة روسية, قنبلة ذرية
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