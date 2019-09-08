وسائل إعلام صينية تقيم "ميغ-31" المحدثة

أظهرت التدريبات الأخيرة في كامتشاتكا، حيث دخلت عدة طائرات اعتراضية من طراز "ميغ-31بي إم" الستراتوسفير، أن روسيا تستخدم إمكانيات من منصات القتال التي أثبتت فعاليتها بشكل كبير، مضيفة قدرات جديدة من خلال التحديث.

من وجهة النظر الاقتصادية، هذا أكثر فعالية من إنشاء طائرات جديدة، وفقا للخبراء الصينيين في صحيفة "فينيكس".

يعتقد الخبير العسكري لي لي أن ميغ 31 المحدثة ظهرت بكل روعة. "عرفت الطائرة كيفية الطيران في الستراتوسفير من قبل، وسمح التحديث إلى مستوى بي إم لها باكتشاف أهداف في وقت مبكر، لتتبعها بشكل أكثر كفاءة، وإذا لزم الأمر، لاستخدام صواريخ جو - جو بعيدة المدى.

هذا أحد مظاهر الأفكار الأصلية لروسيا. تتبع معظم الدول نفس المسار، وتسعى جاهدة لتطوير منصات جديدة عالية المستوى. الجميع يحاول أن ينجح في تطوير أجهزة استشعار ومحركات وأسلحة جديدة، وإذا كانت هناك حاجة إلى خصائص التخفي، فيجب أن تكون في أفضل حالاتها.

ومع ذلك، إذا كنت تسعى جاهدا لتحقيق التميز في كل شيء، يمكن أن تكون التكاليف ضخمة. لقد حققت روسيا نتيجة مثالية باستخدام ميزانية عسكرية أصغر بمقدار ثمانية أضعاف من الإنفاق الدفاعي الأمريكي". إنفاق أموال أقل، تظهر موسكو نتائج رائعة في الساحة الدولية. نفس ميغ-31 لديها أفضل مؤشر للكفاءة الاقتصادية بين الطائرات من فئتها، وأظهرت قدراتها القتالية أكثر من مرة في معارك حقيقية، وفقا للحصيفة

ليس من قبيل الصدفة أن ظهورها كان بالضبط في كامتشاتكا. من الغرب والجنوب، تتم تغطية روسيا بشكل موثوق من قبل أنظمة الدفاع الجوي – ردا على الضغط المتزايد لحلف الناتو. لا يوجد تحالف في الشرق، لكن هناك تحالفات عسكرية أمريكية مع اليابان وكوريا الجنوبية. وتهدف رحلات الاعتراض في الستراتوسفير إلى إظهار أن روسيا مستعدة للدفاع عن مصالحها في هذا الاتجاه.