مجلة: "دلتا" الروسية من أفضل الغواصات في العالم

تحدثت المجلة الأمريكية "ناتشونال إنترست" عن الغواصات السوفيتية الروسية من طراز "دلتا"، والتي تعد من أفضل الغواصات من فئتها.

لفتت "ناتشونال إنترست" الانتباه إلى أن موسكو تولي دائمًا اهتمامًا كبيرًا بتطوير أسطول الغواصات، والذي كان واضحًا بشكل خاص خلال الحرب الباردة.

بين عامي 1972 و 1992 ، بنى الاتحاد السوفيتي ثلاثة وأربعين غواصة، صنفتها منظمة حلف شمال الأطلسي على أنها سلسلة دلتا (تسمية جماعية للأنواع الأربعة للغواصات النووية الاستراتيجية السوفيتية). أصبحت هذه الغواصات لعدة عقود الأداة الرئيسية للردع النووي لواشنطن.

في نهاية الستينيات من القرن الماضي، كُلِّف المهندسون السوفييت بتطوير مشروع غواصة يتوافق، بخصائصه، مع فئة جورج واشنطن الأمريكية. يمكن أن تحمل هذه الغواصات ستة عشر صاروخًا وتضرب أهدافًا على مسافة 4000 كم ، في ذلك الوقت كانت تعتبر واحدة من أكثر الغواصات تطوراً في العالم.

وأضافت المجلة أنه كنتيجة للعمل الدؤوب، تم تقديم مشروع 667بي "مورينا". غواصات نووية مجهزة بنظام صواريخ دي-9 و 12 صاروخا باليستيا.

يمكن أن تصل سرعة الغواصات إلى 26 عقدة وتستخدم ستة أنابيب طوربيد كأسلحة دفاعية. بدأ تشغيل الوحدات القتالية الأولى في عام 1972 واستمر حتى منتصف التسعينات. بعد بضع سنوات، تم إدخال ثلاثة أنواع أخرى من السفن (667بي دي "مورينا-إم" و667دي إر "كالمار" و667بي دي إر غم "دلفين") ، والتي، وفقًا لتصنيف الناتو، من مشروع دلتا.

وقالت المجلة: "كان مفتاح نجاح فئة دلتا هو تطوير صواريخ إر-29، التي تجاوز الحد الأقصى لمدى إطلاقها 7000 كم. في هذا المؤشر، كانوا متقدمين جدًا على نظرائهم الأمريكيين.

ونتيجة لذلك، تلقى الاتحاد السوفيتي غواصات حديثة مجهزة بصواريخ باليستية عالية المدى. سمح ذلك بإطلاق النار على العدو من مسافة قريبة نسبيًا إلى شواطئه. قبل ذلك، كان على موسكو أن ترسل غواصاتها إلى مسافات بعيدة عن شواطئها، لأن الأنواع السابقة من الصواريخ لم تستطع التحليق لمسافات طويلة وتهديد الولايات المتحدة.

وقال محللون أمريكيون: "لم يكن على الغواصات أن تقترب من منشآت الناتو، فقد يختبئون وينتظرون نهاية العالم النووية".

في نهاية الحرب الباردة، لم يكن من المنطقي أن تحتفظ روسيا بهذا العدد الكبير من الغواصات من طراز دلتا. في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تم الاستغناء عن معظمها والتخلص منها. حاليا ، فقط غواصات 667بي دي إر إم "دلفين" تستخدم بنشاط.

ولخص الأمريكيون أن العديد من الغواصات لا تزال تعمل اليوم، وهي تحمل شحنتها المميتة عبر أعماق المحيط المتجمد الشمالي".