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21:27 08 سبتمبر/ أيلول 2019
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    مسدس سيغ ساور

    بالفيديو والصور… أقوى 5 مسدسات في العالم

    © flickr.com/ Zorin Denu
    رصد عسكري
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    تنتج شركات الأسلحة، مسدسات قوية، بعضها عمرها أكثر من 100 عام، وأخرى لم يتجاوز عمرها 10 أعوام، لكنها ما زالت تصنف ضمن أقوى المسدسات في العالم، خاصة بعد تطوير نسخ جديدة منها.

    ومن بين تلك الأسلحة مسدس "غلوك 17"، الذي يعد من أفضل 5 مسدسات، في العالم، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

    1- مسدس كولت 

    تستخدم 30 دولة مسدس "كولت إم 1911 إيه 1"، الذي تم إنتاجه عام 1911، ومازال مستخدما بعد أكثر من قرن من الزمان، وهو مسدس نصف آلي، يصل وزنه فارغا إلى 1.14 كغم، وطول المسدس 21 سم، وطول الماسورة 12.7 سم، وتصل سرعة الطلقة عند فوهة المسدس إلى 253 مترا في الثانية، ومداه المؤثر 25 مترا.

    وتستخدم 30 دولة منها بينها مصر، وإيران وماليزيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هذا المسدس، بينما استخدم الجيش الأمريكي المسدس إلى أن تم استبداله بمسدس "بيريتا" الإيطالي، إضافة إلى استخدامه في حقبة الحرب العالمية الثانية.

    2- مسدس "غلوك 17"

    تم تصميم المسدس ليكون سلاحا يجمع بين بساطة التصميم، ومرونة الاستخدام، إضافة إلى إمكانية صيانته بطريقة سلسلة مقارنة بمسدسات أخرى.

    ويمكن لمخزن طلقات مسدس "غلوك 17" أن يحمل 17 طلقة، عيار (9 مم)، وتستخدمه القوات الخاصة في الجيش الأمريكي.

    3- سيغ ساور

    يستخدم رجال القانون وأفراد القوات الخاصة مسدس "سيغ ساور بي 226" على نطاق واسع في العديد من دول العالم لخفة وزنه وكفاءته.

    أورد موقع "ميليتري توداي" الأمريكي مواصفات مسدس "سيغ ساور"، مشيرا إلى أن وزن المسدس بدون طلقات لا يتجاوز 870 غرام، وطوله 19.6 سم، بينما يصل طول الماسورة (السبطانة) 11.2 مم.

    وسرعة الطلقة أثناء خروجها من فوهة المسدس 350 مترا / الثانية، ويصل مداها المؤثر إلى أكثر من 50 مترا.

    ويستخدم المسدس مخزن طلقات سعته 15 طلقة عيار (19*9 مم) ويمكن أن يعمل على مخزن طلقات سعته 20 طلقة.

    وكان "سيغ ساور" ضمن قائمة أفضل المسدسات التي سعى الجيش الأمريكي لامتلاكها عام 1980.

    ومسدس "سيغ ساور" صناعة ألمانية ويتم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية ويوجد منه نسخة يتم تصنيعها في إيران وأخرى في الصين.

    4- سميث آند ويثون

    يعد مسدس "سميث آند ويثون" أقوى مسدس "ساقية دوارة" في العالم، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي ذكرت أن مسدس "سميث آند ويثون — 500" يمكنه إصابة الهدف بكفاءة البنادق، مشيرة إلى أن قوة الطلقات تجعل المسدس يستدير بزاوية 90 درجة عقب إطلاق النار مباشرة.

    ولفتت المجلة إلى أن استخدام المسدس من قبل غير المحترفين يمكن أن يعرضه لخطر كبير، مشيرة إلى أن قوة المسدس تجعله يستدير من الوضع العامودي مع جسم الإنسان إلى الوضع الموازي عقب إطلاق النار.

    وأوردت مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية مواصفات المسدس، الذي يعرف اختصارا بـ"إس آند دبليو — 500"، مشيرة إلى أنه مسدس أمريكي يعمل بـ"ساقية دوارة" سعتها 5 طلقات.

    طول المسدس 37.5 سم، ووزنه يتجاوز 1.9 كغم، وتصل سرعة الرصاصة عند فوهة المسدس إلى 566 مترا في الثانية، وطول الماسورة 21.3 سم، بحسب موقع شركة "سميث ويثون"، التي تنتج المسدس.

    5- مسدس "سي زد 75"

    يرجع تاريخ إنتاج هذا المسدس لعام 1975، وكان مخزن ذخيرته يمكن أن يحمل 16 طلقة، بصورة تجعله واحدة من أكثر المسدسات سعة في وقت إنتاجه.

    ويتم إنتاج المسدس في التشيك، وصدرت منه نسخة مطورة تحمل اسم "سي زد 75 بي دي"، وكان يعد من أفضل المسدسات في حقبة الحرب الباردة.

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    الكلمات الدلالية:
    أسلحة فتاكة, الحرب الباردة, مسدس
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