تحديث مروحية "مي-24" إلى المستوى "الرقمي"

أعلن فلاديمير ميخييف، ممثل شركة "راديو إلكترونيي تيخنولوغي"، أنه تم ترقية المروحية القتالية "مي-24" إلى مستوى "مي-24بي-1إم" وأصبحت "رقمية حقًا"، وستعود قريبًا إلى وحدة الطيران للاختبار.

بدأت أول مروحيات من طراز مي-24 بدخول الخدمة في الاتحاد السوفيتي عام 1976.

وقال ميخييف: "حددت وزارة الدفاع الروسية المهمة الفنية بالنسبة لنا، ووفقا لهذه المهمة الفنية قمنا بإنشاء النسخة الأولى مي-24بي-1إم. أخذناها من وحدة الطيران العسكرية وسنعيدها مرة أخرى في نسخة حديثة".

وفقا له، بعد التحديث، أصبحت مروحية مي-24بي-1إم "رقمية حقا" - تم استبدال 90 % من إلكترونيات الطيران.

وأضاف ميخييف: "لقد تم استبدال كل شيء هنا: من أنظمة الطيران والملاحة، وأنظمة الاتصالات والتحكم إلى أنظمة مراقبة الأسلحة. هناك يوجد نظام دفاعي جديد، طيار آلي من الإقلاع إلى الهبوط، والبحث المستقل وتحديد الأهداف".

وتعتبر مروحية "مي-24 كروكودايل" المروحية المقاتلة الأكثر انتشارا في العالم إذ أن نسخها موجودة بحوزة أكثر من 50 دولة، ما يجعلها أفضل المروحيات المقاتلة في العالم.

ويوجد أكثر من 30 نسخة لمروحية "كروكودايل" تنتجها روسيا ودول أخرى منها جمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية والتشيك وفرنسا.