مجلة: مقاتلة "سو-57" قد تظهر في سوريا قريبا

ارتبط التحديث النشط للبنية التحتية للقاعدة الجوية العسكرية الروسية "حميميم" في محافظة اللاذقية السورية بالظهور الوشيك لمقاتلات الجيل الخامس الروسية من طراز "سو-57" فيها، وفقا لمجلة "ديفينس ورلد".

وكانت قد رصدت الكاميرات المخابئ المغلقة للطائرات التي بنيت في قاعدة حميميم عامي 2018-2019، وذلك خلال يوم مفتوح للصحفيين الأجانب في القاعدة الروسية الجوية في سوريا.

هذه المخابئ ليست فقط مواقف كلاسيكية مصممة لحماية الطائرات من القنابل والقذائف. فهي تم بناؤها في حميميم، أولا وقبل كل شيء، لتهيئة ظروف مريحة للفنيين الذين يقومون بخدمة الطائرات العسكرية. حيث أن الشمس السورية الحارقة تقلل بشكل كبير من قدرة العاملين على العمل.

ستتيح هذه الملاجئ إمكانية إخفاء عدد ونوع الطائرات المقاتلة التي تم نشرها في القاعدة الجوية في وقت معين عن "أعين المتطفلين". إذ أنه من المعروف أن أقمار الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية تجري بانتظام مسحا للقاعدة الجوية الروسية في سوريا.

ووفقا للمجلة: "قد يشير العمل المكثف لتحسين البنية التحتية لقاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا إلى أنه سيتم قريبًا نشر مقاتلات سو-57 هنا على أساس دائم".

وظهرت المقاتلات الروسية هذه في الشرق الأوسط عام 2018. حينها تم نشر مقاتلتين من سو-57 إلى حميميم لاختبار أحدث الأجهزة في ظروف القتال.

وأفادت الأنباء أن الطائرة قد نفذت عدة هجمات على مواقع المسلحين، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميًا أو دحضها. في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الدفاع أن أحدث صاروخ كروز خي-59إم كي2، الذي تم تطويره خصيصًا لطائرة سو-57، تم اختباره في سوريا.