اكتشاف عيوب في القنابل النووية الأمريكية الجديدة

تقرر تأجيل إطلاق القنبلة النووية الحرارية B61 من الجيل الثاني عشر في الولايات المتحدة لمدة عام ونصف.

نقل موقع "ديفينس نيوز" عن ممثلي الإدارة الوطنية للسلامة النووية (NNSA) بالإضافة إلى ذلك، يتم تأجيل مواعيد إطلاق الرؤوس الحربية W88.

ووفقًا للموقع، كان ينبغي إطلاق الذخيرة في عام 2020 ، لكن اختبارات الإجهاد كشفت عن عيوب - كانت مكونات القنبلة والرؤوس الحربية قصيرة الأجل. أشار تشارلز فيردون، نائب رئيس NNSA ، إلا أنه يمكن تقليل وقت التأخير، حيث تلقت الوكالة العديد من المقترحات لاستبدال الأجزاء الضرورية.

وتشير التقديرات إلى أن التأخير في إطلاق القنبلة سيزيد من تكلفة برنامج إعادة التسلح بمقدار 7.6 مليون دولار. هذا قد يعوق تنفيذ مشاريع أخرى لرفع مستوى الترسانة النووية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، أفادت التقارير أن تحديث القنبلة النووية الحرارية B61 إلى الجيل الثاني عشر حوّل ذخيرة الطيران من أسلحة تكتيكية إلى أسلحة استراتيجية. وأشار الخبراء أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى القنبلة، يتم تحسين الطائرات الحاملة لها، خاصةً F-15 Eagle الأمريكية وF-16 Fighting Falcon ، وكذلك Tornado الأوروبية.

B61-12 هو ترقية عميقة من بي-61. تم تحسين البدن ونظام التوجيه. بقيت قوة القنبلة (حوالي 80 كيلوطنا) كما هي. كان من المفترض أن يبدأ الجيش الأمريكي في استلام أسلحة جديدة في ربيع عام 2020.